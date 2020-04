Zainspirował film "Le Mans '66", teraz serial o Trumanie

Kolejna książka A.J. Baimesa zainteresowała Hollywood. Prawa dokupiło studio wiip, które zamierza na jej podstawie zrealizować serial.Książka jest kroniką pierwszych czterech miesięcy prezydentury Harry'ego Trumana. Został on zaprzysiężony na to stanowisko 12 kwietnia 1945 roku po nagłej śmierci Roosvelta. W ciągu pierwszych czterech miesięcy doprowadził do zakończenia wojny w Europie, musiał radzić sobie z rosnącą potęgą Stalina i zdecydował się na zrzucenie bomb atomowych na japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki.Baimes jest autorem książki, na bazie której to powstał film