Zanim zobaczycie "Księcia" oto 5 spektakularnych kradzieży dzieł sztuki

W 2021 roku minęło równe sześćdziesiąt lat od kradzieży namalowanego przez Goyę "Portretu księcia Wellingtona" z londyńskiej Galerii Narodowej. To był pierwszy i póki co ostatni przypadek tak zuchwałej kradzieży z tego miejsca.Już 27 maja b.r. do polskich kin trafi film " Książę ", który opowiada o kulisach tej sprawy. W rolach głównych znakomity duet: Jim Broadbent Kradzież dzieł sztuki to biznes na międzynarodową skalę. Szacuje się, że może ona wynosić od 1,5 do nawet 6 miliardów rocznie. Oto pięć najbardziej spektakularnych kradzieży dzieł sztuki. Zacznijmy od naszej, filmowej.1. "Portret księcia Wellingtona", 21 sierpnia 1961 roku, metoda: przez okno w toalecie; oskarżony: Kempton Bumpton, taksówkarz. Wyrok: uniewinniony. Dzieło zostało zwrócone. Szczegóły i okoliczności do obejrzenia w kinach.2. Tego samego dnia, 21 sierpnia, tylko 50 lat wcześniej z francuskiego Luwru skradziono słynną "Monę Lisę" Leonarda da Vinci. Oskarżony Vincenzo Peruggia, był malarzem pokojowym, zatrudniony w paryskim muzeum. Wyrok: rok i 15 dni więzienia. Dzieło zostało przechwycone przez policję podczas próby sprzedaży do jednej z włoskich galerii dzieł sztuki.3. Trzynaście obrazów, w tym prace Vermera, Rembrandta czy Maneta skradziono 18 marca 1990 roku z jednego z muzeów w Bostonie. Złodziejami okazali się fałszywi policjanci, rzekomo sprawdzający zgłoszenie zakłócania porządku. Wartość skradzionych dzieł szacuje się obecnie na pół miliarda dolarów i do dnia dzisiejszego żadnego z nich nie odnaleziono.4. Słynny "Krzyk" Muncha ma 4 wersje, z czego dwie zostały skradzione. Pierwszej kradzieży dokonano 12 lutego 1994 roku w Oslo. Władze norweskiej stolicy ślepo wierząc w uczciwość obywateli nie zabezpieczyło należycie swoich dóbr kulturowych. Złodzieje weszli do Galerii Narodowej po... drabinie, a wychodząc z obrazem zostawili kartkę o treści: "Dziękujemy za słabą ochronę". I choć później wpadli, udało im się uniknąć kary z powodu błędów procesowych. Inna wersja dzieła norweskiego artysty została skradziona z jego muzeum dekadę później. Złodziei sfotografował przypadkowy przechodzień. Złapano ich, ale obraz odnalazł się dopiero po dwóch latach.5. Polska. 19 września 2000 r. Kradzież "Plaży w Pourville" Claude'a Moneta z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Robert Z. podając się za studenta ASP szkicował dzieła w sali, w której wisiał obraz Moneta. Pod nieobecność pracownicy wyciął z ram oryginał a na jego miejsce podłożył falsyfikat. Pracownicy muzeum zorientowali się po kilku dniach. Złodziej wpadł po 10 latach jako poszukiwany za niepłacenie alimentów byłej żonie.