Długie Mikołajki to propozycja dla wszystkich, którzy mają ochotę na familijny seans. Rodzinne kino, prezenty dla dzieciaków i słodkie niespodzianki – zapraszamy na Długie Mikołajki do Multikina już od 6 do 9 grudnia!W tym roku Długie Mikołajki w Multikinie będą trwały aż cztery dni. Świetny rodzinny seans zapewnią takie filmy, jakoraz, czyli ponowne spotkanie z zielonym stworkiem oraz magicznym uniwersum Harryego Pottera. Ogromne emocje zapewnią także premiery pokazyna podstawie bestsellerowych powieści oraz animowana komediaNajmłodszych widzów uraczymy słodką niespodzianką. Jeśli opiekunowie posiadają kartę Rodzina do Kina, to ich pociechy otrzymają także wyjątkową, pełną zagadek i zabawy kolorowankę z Grinchem.Długie Mikołajki trwają od 6 do 9 grudnia we wszystkich kinach sieci Multikino. Szczegóły na stronie www.multikino.pl.