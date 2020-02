Zdjęcia do serialu o Cassianie Andorze opóźnią się

Wszystko wskazuje na to, że serial o Cassianie Andorze pójdzie w ślady serialu o Obi-Wan Kenobim. Jak podaje portal Geeks WorldWide, zdjęcia nie zaczną się w czerwcu, jak to było pierwotnie planowane.Opóźnienie spowodowane jest problemami ze scenariuszem. Ekipa odpowiedzialna za fabułę potrzebuje więcej czasu, by stworzyć rzecz akceptowalną przez wszystkich. O ile miesięcy opóźni to prace na planie? Tego na razie nie wiadomo. W przypadku serialu o Obi-Wan Kenobim problemy ze scenariuszem spowodowały przesunięcie początku zdjęć o pięć miesięcy na styczeń przyszłego roku.Akcja serialu rozgrywać się będzie przed wydarzeniami znanymi z. Zobaczymy w nim nie tylko Cassiana Andora w wykonaniu Diego Luny , ale też kilka młodszych jego wcieleń.