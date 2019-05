Zemo i Sharon Carter w serialu "Falcon & Winter Soldier"

Serial platformy Disny+powoli nabiera kształtów. Właśnie dowiedzieliśmy się, że pojawi się w nim kilka znajomych twarzy. Rozmowy w sprawie dołączenia do obsady prowadzą bowiem Daniel Brühl Brühl pojawił się w widowisku Marvela. Zagra głównego antagonistę filmu. To właśnie jego intrygi doprowadziły do konfliktu pomiędzy Steve'em Rogersem a Tonym Starkiem. Z kolei VanCamp pojawiła się w dwóch częściach, gdzie wcieliła się w agentkę Sharon Carter spowinowaconą z wielką miłością Steve'a Peggy Carter.Wiemy również, kto wyreżyseruje serial. Angaż otrzymała Kari Skogland , nominowana do nagrody Emmy zaFabułanie została na razie ujawniona. Wiemy jedynie, że serial składać się będzie z sześciu odcinków, a jego premiera planowana jest na sierpień 2020 roku.