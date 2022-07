McConaughey w filmie o pierwszej żeńskiej drużynie piłki nożnej

Pierwsza amerykańska żeńska drużyna piłki nożnej dostaje film

Po krótkiej przerwie (jego ostatnim filmem byli " Dżentelmeni ") Matthew McConaughey wraca do kina. Będzie jedną z gwiazd sportowego dramatu "Dallas Sting"."Dallas Sting" opowie prawdziwą historię, która miała miejsce w pierwszej połowie lat 80. W 1984 roku prezydent Reagan rozpoczął politykę otwarcia na Chiny. Jednym z jej elementów miał być udział w rozgrywanych w Chinach pierwszych mistrzostwach świata w kobiecej piłce nożnej. Był jednak jeden problem: Amerykanie nie mieli wtedy narodowej drużyny.Na szczęście w Teksasie znalazła się grupa dziewcząt z liceum kochająca ten sport. Swoją drużynę nazwały Sting na cześć filmu " Żądło ". Nikt nie wierzył, że dziewczyny są w stanie dorównać ówczesnym światowym potęgom. Zawodniczki mogły polegać wyłącznie na swoim trenerze (którego w filmie zagra właśnie McConaughey ). To on doprowadził do zakupu bezzwrotnych biletów lotniczych do Chin upewniając się w ten sposób, że nikt nie zniszczy marzenia dziewcząt i w ostatniej chwili nie cofnie zgody na wyjazd. To, czego drużyna dokonała na mistrzostwach, przeszło do historii...Projekt produkuje studio Skydance. A ponieważ ma ono ramową umowę o współpracy z Apple'em, to jest wielce prawdopodobne, że film trafi na platformę AppleTV+."Dallas Sting" wyreżyseruje Kari Skogland , która ostatnio nakręciła dla Disney+ serial " Falcon i Zimowy Żołnierz ".