Zmarła Connie Chiume. Aktorka znana z "Czarnej Pantery" miała 72 lata

Connie Chiume – kariera i najważniejsze role

Zwiastun filmu "Czarna Pantera"

Connie Chiume urodziła się 5 czerwca 1952 roku w Republice Południowej Afryki. W związku z ograniczeniami w kraju kształciła się początkowo jako pielęgniarka, a następnie nauczycielka, ponieważ były to jedyne kierunki dopuszczalne w tamtym czasie dla kobiet.Pod koniec lat 70. dołączyła do wędrującej grupy muzycznej i tak zaczęła występować w scenicznych musicalach. Po upadku apartheidu powróciła do RPA i rozpoczęła karierę aktorską w filmach i serialach. W 2018 widownia na całym świecie poznała ją za sprawą roli w "Czarnej Panterze", gdzie wcieliła się w przywódczynię plemienia Zawavari. Swoją role powtórzyła w kontynuacji filmu – " Czarnej Panterze: Wakandzie w moim sercu ".Ostanim filmem w filmografii Connie Chiume pozostaje południowoafrykański thriller " Serce łowcy " o emerytowanym zabójcy, który rozpoczyna swoją misję po tym, gdy jego przyjaciel odkrywa niebezpieczny spisek wewnątrz rządu RPA.Przyczyna śmierci Chiume nie została podana.