Znamy laureatów 11. Nagród PISF

18 września 2018 roku podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. Była to już jedenasta edycja.Oto lista laureatów:Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w ZamościuKinobus/Lubelszczyzna 2017Loving Vincent za promocję filmuŁukasz AdamskiBarbara Hollender, "Od Munka do Maślony"Łukasz Maciejewski, "Aktorki. Odkrycia"Warsztaty Operatorskie PSC i "FilmPRO"Best Film za krajową dystrybucję filmuDyskusyjny Klub Filmowy "GAG"Dorota KobielaNagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej. To jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina oraz za ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej. Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty działające w sektorze kultury.