Znowu razem: Ben Affleck i Matt Damon w filmie o procesie Hulka Hogana

"Killing Gawker" - co wiemy?

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Zobacz zwiastun filmu "Air", w którym Affleck był zarówno aktorem, jak i reżyserem

"Killing Gawker" ma być filmem śledzącym losy słynnego procesu sądowego, który Hulk Hogan swego czasu wytoczył portalowi Gawker. Niezwykle medialna sprawa wstrząsnęła opinią publiczną po tym, gdy włodarze portalu opublikowali sekstaśmę z udziałem Hogana . Nagranie, o którego istnieniu wrestler nawet nie wiedział, stało się przyczynkiem do sądowej batalii, która w latach 2013-2016 była na językach amerykańskiego społeczeństwa.W rolę Hogana ma wcielić się Ben Affleck . Jego przyjaciel Matt Damon , z którym współpracował przy wielu projektach, ma zagrać Petera Thiela, twórcę PayPala, który zaangażował się w sądową sprawę po stronie Hogana . Autorem scenariusza został Chris Randolph , kojarzony szerzej ze swojego skryptu do " The Big Short " - możemy spodziewać się więc dynamicznego, elektryzującego szybkimi dialogami widowiska. Randolph oparł swój scenariusz o wydaną w 2018 roku książkę Ryana Holidaya "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue".Nie wiadomo na razie, jak blisko materiału źródłowego będzie trzymać się "Killing Gawker". Warto jednak zaznaczyć, że medialny proces miał sporo zaskakujących obrotów - jednym z nich jest choćby fakt, że multimilioner Peter Thiel sfinansował pozew Hogana w tajemnicy, aby zaszkodzić portalowi Gawker, który wcześniej publikował wiele jadowitych artykułów na jego temat. Mimo że sprawa jest szeroko opisana w internecie, z szacunku dla tych, którzy boją się filmowych spoilerów, nie będziemy dzielić się tu ostatecznym rozstrzygnięciem procesu.Portal World of Reel wskazuje, że na ten moment nie wiadomo, kto podejmie się reżyserii projektu - być może będzie to sam Ben Affleck , który od czasu do czasu lubi znaleźć się także po drugiej stronie kamery? Wybór będzie musiał jednak zostać dokonany dość szybko - produkcja filmu ma ruszyć już w styczniu 2025 roku.