"Księgowy 2": Ben Affleck i Jon Bernthal na pierwszych zdjęciach z planu

Co wiemy o "Księgowym 2"? Zobacz pierwsze zdjęcia z planu

O czym opowiada "Księgowy"? Zobacz zwiastun

W " Księgowym 2 " Christian Wolff ( Ben Affleck ) ponownie spotyka agentkę Marybeth Medinę ( Cynthia Addai-Robinson ). Aby pomóc jej w rozwiązaniu zagadki morderstwa bliskiej im osoby, musi połączyć siły ze swoim dawno nie widzianym bratem Braksem ( Jon Bernthal ).Film ma zadebiutować podczas tegorocznej edycji festiwalu South by Southwest. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu:W rozmowie z Vanity Fair reżyser Gavin O'Connor powiedział, że zawsze widział historię Christiana Wolffa jako trylogię. O kolejnej części rozmawiał już z Benem Affleckiem , który nie tylko gra tytułową rolę, ale też stoi za odpowiedzialnym za sequel studiem Artists Equity. Księgowy " w reżyserii Gavina O'Connora trafił na ekrany w 2016 roku. Benowi Affleckowi partnerowali m.in. Jon Bernthal J.K. Simmons . Przypominamy zwiastun:Christian Wolff ( Ben Affleck ) to matematyczny geniusz, który zdecydowanie lepiej czuje się w towarzystwie liczb niż ludzi. Po godzinach pracuje jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie. Gdy rząd zaczyna deptać mu po piętach, podejmuje współpracę z legalną firmą. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. W miarę jak Christian zbliża się do odkrycia prawdy, liczba ofiar wzrasta.