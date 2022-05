Zobacz pierwsze osiem minut nowego sezonu "Stranger Things"

"Stranger Things" – nowe odcinki hitu Netfliksa już 27 maja

Fenomen "Stranger Things"

Netflix zaprezentował pierwsze osiem minut czwartego sezonu " Stranger Things ". Nowe odcinki uwielbianego serialu zadebiutują na platformie już 27 maja. Przedsmak tego, co Was czeka, możecie zobaczyć poniżej:Czwarty sezon będzie liczył dziewięć odcinków. Pierwsze siedem trafi na platformę już 27 maja. Finałowe dwa będziemy mogli zobaczyć 1 lipca.Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.Od premiery w 2016 roku okrzyknięty mianem globalnego fenomenu serial " Stranger Things " zdobył ponad 65 nagród i 175 nominacji do nagród takich jak Emmy, Złoty Glob, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, nagroda Peabody’ego, nagroda dla programu roku AFI, nagrody People’s Choice, nagrody MTV Movie & TV, nagrody Teen Choice i wiele innych. Trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy w kategorii najlepszego dramatu serial jest jednym z najczęściej oglądanych tytułów na Netflix. Sezon 3 wygenerował 582 milionów godzin oglądania, co zapewniło mu drugie miejsce wśród najpopularniejszych seriali anglojęzycznych w netflixowym top 10.