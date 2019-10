Zobaczcie zwiastun do "Basi 3"

3 2 1



Trzecia odsłona przygód ulubienicy przedszkolaków, znanej wielbicielom kultowej serii książek, niebawem zagości w kinach. W kolejnych czterech epizodach Basia, z właściwym sobie urokiem i energią, stawia czoła wyzwaniom codzienności: zmaga się z domowym bałaganem, radzi sobie z kolejnymi obowiązkami, nawiązuje nowe przyjaźnie i przygotowuje się do Świąt.Basia to 5-latka, która nie tylko uczy się świata wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzicom pozwala spojrzeć na życie z dziecięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ na przyjaciół w przedszkolu. Mała bohaterka, choć nie ma supermocy, każdego dnia dzielnie stawia czoła wyzwaniom, uczy się czegoś nowego, rozwiązuje codzienne zadania. Serial pokazuje świat oczami przedszkolaków - z ich wyzwaniami i radościami. Film to także zaproszenie do przygody i nauki - każdy z nas dowie się czegoś o naszych najmłodszych, ale i o samym sobie.porusza zagadnienia bliskie nam wszystkim – serial przedstawia rzeczywistość bez lukru i nie boi się tych zwykłych problemów, z jakimi mierzą się rodziny: powrót mamy do pracy, domowe obowiązki itd. W tej serii Basia dowiaduje się także, że świat jest większy niż dom, przedszkolne i podwórko oraz konfrontuje się z odmiennością, ucząc się przy tym, że otwartość w relacjach z ludźmi, których nie rozumiemy, może zdziałać cuda. Podczas przygotowań do Gwiazdki okazuje się natomiast, że nie tylko mama, ale że cała rodzina może zbudować magiczną atmosferę wspaniałych, choć nieidealnych Świąt.W serialuprzedstawiane są różne typy dziecięcych osobowości – twórcy serialu starali się pokazać, że każdy z tych typów jest wartościowy– zarówno ekstrawertyczna Basia, zamknięta w sobie Anielka jak i wycofany i jeszcze niedopasowany Titi.na zestaw nowych odcinków składa się: "Basia i bałagan", "Basia i Titi", "Basia i Mama w pracy", "Basia i Boże Narodzenie".