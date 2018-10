Zostały 2 dni, by zagłosować na film roku i wygrać wycieczkę

Jak co roku fani kina w całej Europie otrzymali szansę wybrania swojego ulubionego europejskiego filmu oddając głosy w Nagrodzie Publiczności Europejskiej Akademii Filmowej. Głosowanie trwa do północyWidzowie z Europy mogą wybrać swojego faworyta spośród dziewięciu nominowanych filmów i wygrać dwuosobową wycieczkę do Sewilli - organizatorzy pokrywają koszty podróży i noclegu oraz gwarantują wstęp na galę rozdania tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych oraz na afterparty.Do People's Choice Award nominowano w tym roku następujące filmy:Głosować możecie TUTAJ Gala wręczenia nagród odbędzie się 15 grudnia.