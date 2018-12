"Zimna wojna" najlepszym europejskim filmem roku!

3 2 1



W sobotę odbyła się ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych . Sewilla okazała się bardzo szczęśliwa dla Polaków. Wielki triumf święciła, która zgarnęła prawie wszystko, co mogła. Pecha miał jedynie Tomasz Kot , który walkę o tytuł najlepszego europejskiego aktora przegrał z Marcello Fonte została uznana najlepszym filmem. Paweł Pawlikowski odebrał nagrody za reżyserię i scenariusz. Zaś Joanna Kulig wygrała w kategorii najlepsza europejska aktorka. Dodawszy do tego ogłoszoną wcześniej nagrodę za montaż,okazała się wielkim triumfatorem zdobywszy pięć statuetek.Nie była to jedyna polska produkcja, którą zauważyła Europejska Akademia Filmowa. W kategorii najlepszy film animowany statuetkę odebrali twórcyPoniżej znajdziecie listę nagród ogłoszonych podczas ceremonii w Sewilli:A tak wygląda lista nagród ogłoszonych wcześniej:Nagrody dodatkowe i honorowe ogłoszone wcześniej:(dla producentów za europejskie koprodukcje)