Zwycięzcy 16. Pięciu Smaków wybrani! " Arnold jest wzorowym uczniem Prapapana z Grand Prix, wyróżnienie dla " Wiosennego pobrzasku Dobiegła końca stacjonarna edycja festiwalu, a międzynarodowe People's Jury wybrało najlepsze filmy sekcji Nowe Kino Azji. 16. edycja Pięciu Smaków trwa jednak dalej - widzowie w całej Polsce mogą oglądać 30 filmów z programu aż do 4 grudnia!International People's Jury 16. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków obradowało w składzie: Simon Ramshaw (Wielka Brytania), Dora Leu (Rumunia), Khushi Jain (Wielka Brytania), Sara Carotenuto (Włochy), Siria Falleroni (Włochy), Suphon Niamkamnoet (Estonia), Stefano Facchinetti (Belgia), Aleksander Michalec (Polska), Aleksander Kmak (Polska) i Basia Majchrowicz (Polska).Jury zdecydowało, że Grand Prix 16. Pięciu Smaków otrzyma " Arnold jest wzorowym uczniem Sorayosa Prapapana z Tajlandii. Jury uzasadnia swój wybór słowami:Honorowe wyróżnienie trafia do japońskiego filmu " Wiosenny pobrzask To koniec stacjonarnej edycji festiwalu, ale 16. Pięć Smaków nadal trwa. Aż do 4 grudnia możecie oglądać 30 filmów na platformie piecsmakow.pl. Karnety on-line są dostępne do ostatniego dnia wydarzenia.16. edycja Pięciu Smaków dedykowana jest pamięci Jagody Murczyńskiej, która przez 10 lat była filarem festiwalu. Jagoda odeszła nagle i o wiele za wcześnie w lutym 2022 roku.