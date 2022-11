PIĘĆ SMAKÓW: 10 filmów, które musicie zobaczyć

W ostatnich dwóch dekadach kino z Korei Południowej przyzwyczaiło nas do swobodnej żonglerki gatunkami, rozsadzania konwencji od środka i błyskotliwego omijania schematów. Wprawdzie " Uprowadzenie " jest remakiem chińskiego filmu, ale stało się hitem koreańskiego box office'u i trudno o lepszy dowód, że nie mamy tu do czynienia tylko z odtwórczą robotą. Debiut Pil Gam-sunga traktuje o bandzie porywaczy, którzy przypadkowo stykają się z hiperpopularnym aktorem. Przestępcy zbyt długo się nie zastanawiają i porywają gwiazdora, licząc na pokaźny okup. Aktor w opałach jest zdany na interwencję policji lub swojego agenta, ale w praktyce musi spróbować wykorzystać zawodowe sztuczki, by wyjść z niewygodnego położenia. W głównej roli występuje niezastąpiony Hwang Jung-min (znany z " Lamentu " i " Słodko-gorzkiego życia "), który de facto gra samego siebie. Jeden z selekcjonerów festiwalu pisze, że mocne sceny akcji łączą się tu z czarnym humorem i mądrą refleksją, przez co " Uprowadzenie " potwierdza to, co wiemy od lat – nikt nie robi obecnie lepszych filmów akcji od Koreańczyków! Nawet nie próbujcie zaprzeczać.