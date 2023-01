Zwycięzcy najważniejszych światowych festiwali w programie 20. MDAG!

Nowy rok otwieramy podsumowaniem tego, co już wiemy o nadchodzącej, jubileuszowej 20. edycji festiwalu oraz kolejnym ogłoszeniem programowym - polską premierę będzie miał podczas MDAG zwycięzca DOK Leipzig - " Anhell69 " (reż. Theo Montoya )! To niezwykły, porażający obraz życia osób queer w kolumbijskim mieście Medellín. Tym samym nasz program wzbogacił się o kolejny film, który otrzymał główna nagrodę na najważniejszych zagranicznych imprezach. Wcześniej ogłosiliśmy, że podczas MDAG polskie premiery będą miały filmy " Całe to piękno i krew " ("All the Beauty and the Bloodshed", reż. Laura Poitras ), które zwyciężyło podczas festiwalu w Wenecji oraz " Apolonia, Apolonia " (reż. Lea Glob ), która triumfowała podczas festiwalu IDFA w Amsterdamie.Powstało także oficjalne wydarzenie warszawskiej oraz online’owej odsłony festiwalu na Facebooku, gdzie będą publikowane najświeższe informacje dotyczące programu: https://fb.me/e/3R8fmueo4 Anhell69 " to film przekraczający granice - płynnie przepływa od dokumentalnego zapisu życia grupy przyjaciół do wykreowanej przez reżysera wizji świata, w którym zachodzi utopijna seksualno-obyczajowa rewolucja. Theo Montoya pokazuje miasto żyjące wciąż w cieniu Pablo Escobara, pełne przemocy nadchodzącej z różnych stron - karteli narkotykowych, brutalnej i homofobicznej policji czy fanatyków religijnych. W tym świecie grupa queerowych, młodych artystów stara się rzucić wyzwanie rzeczywistości, szukając dla siebie bezpiecznej przestrzeni. Tylko czy taka przestrzeń może zaistnieć w podobnych warunkach? Ich życie istnieje tylko tu i teraz, podczas gdy ludzie wokół nieustannie przedawkowują narkotyki, popełniają samobójstwa lub są zabijani. Oni starają się być razem, eksperymentować z płcią i seksem, swój bunt wyrażając nieustannym podkreślaniem własnego statusu społecznych wyrzutków. Śmierć nie jest dla nich przerażająca, staje się niemal ukochanym kresem nieustanego cierpienia. W ich nihilistycznej postawie kryje się jednak marzenie o innym świecie. " Anhell69 " staje się pięknym wizualnie, transowym labiryntem, w którym publiczność może zgubić się razem z bohaterami. To także dramatyczny krzyk pokolenia, które chciałoby móc marzyć i przeżyć, ale zamiast tego stara się jak najintensywniej wykorzystać każdy dzień, bo następny może nie nastąpić.Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w programie MDAG nie zabraknie nagrodzonego Złotym Lwem w Wenecji filmu " Całe to piękno i krew " ("All the Beauty and the Bloodshed") Laury Poitras , zdobywczyni Oscara® za " Citizenfour ". Tym razem powraca na festiwal z opowieścią o Nan Goldin i walce tej wybitnej fotografki i aktywistki z współodpowiedzialnym za plagę uzależnień od opioidów przedsiębiorstwem Purdue Pharma. Z kolei duńska reżyserka Lea Glob zaprezentuje polskiej publiczności nagrodzony podczas IDFY film " Apolonia, Apolonia ", w którym pokazuje losy artystki wyrosłej z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu. Apolonia prowadzi życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy, równocześnie starając się przebić w świecie sztuki jako malarka. Czy jej się uda? Widzowie i widzki MDAG przekonają się już w maju!Jubileuszowa 20. edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl Już niedługo poznamy kolejne filmy, które będą miały swoje premiery w czasie MDAG 2023.