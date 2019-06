Ciasto z kupą

Universal Pictures

Każdy, kto widział, kojarzy zapewne wątek ciasta z niespodzianką, jakie bohaterka grana przez Octavię Spencer sprezentowała bohaterce granej przez Bryce Dallas Howard . Jeśli nie pamiętacie, czym była owa "niespodzianka", podpowiedź znajdziecie w tytule tej recenzji. A jeśli nie domyślacie się, czemu w ogóle przywoływać ów wątek w recenzji horroru, spieszę z odpowiedzią.to przecież kolejny efekt współpracy Tate'a Taylora Octavią Spencer , co więcej, zasadzony na koncepcji podwójnego złamania. Ot, filmowe ciasto z niespodzianką: reżyser próbuje sił w nowym gatunku, a aktorka zrywa z wizerunkiem sympatycznej pani z sąsiedztwa. Problem w tym, że to niespodzianka równie niestrawna, jak ta ze. Co gorsza – to nam, widzom, przypada w tym scenariuszu rola Bryce Dallas Howard . Smacznego!Możliwe, że fekalna metafora jest ciut niepoważnym sposobem na podsumowanie filmu. Cóż jednak poradzę, kiedy wydaje mi się absolutnie adekwatna. Po obejrzeniuczułem się bowiem – z braku lepszego słowa – zbrukany. I to nie zbrukany w sposób, w jaki można czuć się po seansieczy innej Taylor nie celuje bowiem w jakieś B-klasowe horrorowe obrzydzenie, w jakąś radosną zabawę z gatunkową transgresją. Nie, on pręży się na horror z rodowodem. Cenną wskazówką jest tu otwierające film logo studia Blumhouse, dla którego powstało m.in.. Tak, twórcaidzie tropem Jordana Peele'a , mierzy w redefiniującą karierę woltę i chce językiem gatunku opowiedzieć o poważnych sprawach. Trochę postraszyć, trochę się powymądrzać, dużo zyskać. Zamiast sprawnie żonglować konwencjami i gładko łączyć wysokie z niskim, twórca obiera jednak szmirowatą drogę na skróty. I właśnie to jest tu tak niesmaczne.Przyznam, sam pomysł na film jest tak absurdalny, że aż mógł zadziałać. Grupa nastolatków chce zaszaleć w weekend, potrzebuje jednak kogoś dorosłego, kto kupi im alkohol. Udaje się: zaczepiona na ulicy nieznajoma Sue Ann ( Spencer ) nie tylko pomaga im zaopatrzyć się w wysokoprocentowy arsenał, ale też proponuje, by poimprezowali w jej piwnicy. Dom kobiety, która przybiera przydomek "Mamy", szybko staje się najgorętszą miejscówką w okolicy dla chcących zaszaleć nastolatków. Nie byłoby jednak filmu, gdyby nad wyraz gościnna Sue Ann nie miała w tym własnego mrocznego interesu. Wiecie: jednego z tych, które każą aktorce rzucać "na stronie" złowieszcze spojrzenia do kamery. Jedno za drugim, jedno za drugim, w dosłownie KAŻDEJ scenie. No i pomysł nie działa.Jednym z katastrofalnych błędów reżysera jest to, że ignoruje komediowy potencjał historii. Koncepcji "piwnicznej imprezowni" Mamy bliżej przecież do Willem Ferrellem niż do jakiegoś klasycznie horrorowego punktu wyjścia. Taylor opowiada jednak z kamienną twarzą, obnażając przy okazji wszelkie mielizny fabuły. Dość powiedzieć, że bohaterowiepopełnią każdy gatunkowy grzech, od żenująco naiwnej ufności wobec nieznajomych po zwyczajowe wbieganie na piętro w najmniej stosownym momencie. Mniejsza jednak o dziury w logice; to przecież chleb powszedni horroru. Gorzej, że Taylor po prostu nie czuje konwencji. Garść żałosnych jump-scare'ów i szczypta biednego gore to za mało, by nasycić ekran grozą i zbudować jakiekolwiek napięcie. Nie pomaga też rozszczepiona perspektywa: Taylor raz pokazuje historię oczami nastoletniej Maggie ( Diana Silvers ), a za chwilę przełącza się na punkt widzenia Sue Ann. Chwyt może i rodem z, jednak niewiele tu Hitchcockowskiego suspensu. Taylor bowiem chce mieć ciastko i zjeść ciastko: Sue Ann ma mrozić nam krew w żyłach, ale ma też budzić współczucie. Mamy się jej bać, zarazem ją rozumiejąc. Przeskoki między łopatologicznymi wspomnieniami traumy sprzed lat a złowieszczymi spojrzeniami spode łba są jednak przeciwskuteczne, wchodzą sobie nawzajem w drogę. Od telenoweli przechodzimy tu do taniego sensacyjniaka i w sumie trudno powiedzieć, co gorsze. Spencer niby stara się nadać swojej bohaterce głębię, ale za dużo tu komiksowej nadekspresji i pościelowej czułostkowości. Niestety, ogląda się to wszystko w poczuciu absolutnego niedowierzania, na granicy odruchu wymiotnego i lekceważącego parsknięcia. A fakt, że reżyser próbuje jeszcze przyłożyć ten język do poważnej tematyki, na serio powiedzieć coś o rasie, wykluczeniu, płci i traumie, to już skandal. Gdzie Rzym, gdzie Krym, panie, co pan. Niespodzianka: dwa na dziesięć.