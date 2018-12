Pająk też człowiek

"Z wielką mocą wiąże się wielka…", zaczyna jeden Spider-Man, "ani mi się waż kończyć", przerywa mu drugi Spider-Man. Coś jest na rzeczy. W ciągu ostatnich piętnastu lat mieliśmy trzech kinowych i czterech telewizyjnych Człowieków-Pająków. Kiedy wujek Ben z twarzą Martina Sheena wypowiadał swoją klasyczną maksymę w(2012) Marca Webba , czuć było, że scenarzyści szukają na siłę synonimów "mocy" i "odpowiedzialności", byle tylko uniknąć powtórzenia. W(2017) dano już za wygraną i z wujka po prostu zrezygnowano. Cóż, taki los najpopularniejszego z superbohaterów: z wielką sławą wiąże się wielka… medialna nadobecność? Faktycznie, rozdarty między studiem Sony a Disneyem, między Tobeyem Maguire’em Tomem Hollandem , nasz Pajączek już od jakiegoś czasu wydawał się cierpieć na nadmiar oczu i odnóży. Tymczasem do kin wkracza właśnie kolejna wersja, by jeszcze bardziej namieszać w głowach widzom. A jednakjakimś cudem przekuwa tę konfuzję na swoją zaletę. Powiem więcej: w kinie lepszego Spider-Mana nie było.Jest w komiksach takie coś, co nie do końca poddaje się transferowi do kina aktorskiego. Nieprzypadkowo jednym z najbardziej udanych filmów o Batmanie jest animowany, a rysunkowy serialuznaje się w ogóle za jedną z lepszych interpretacji postaci Mrocznego Rycerza. Może chodzi o to, że animowana umowność pozwala łatwiej przełknąć niektóre skróty myślowe konwencji. Może o to, że komiks i kreskówka mają wspólnego przodka: rysunek.idzie właśnie tym tropem. Film został zrealizowany w technice, która przerzuca pomost między współczesnymi gładkimi standardami CGI a chropowatością ołówkowa oraz tuszu. W efekcie wygląda więc tak "realistycznie", jak tylko komputerowa animacja dziś potrafi. Ale też wygląda po prostu jak… komiks.Zaiste, od czasużaden "komiksowy" film nie był chyba aż TAK komiksowy. Trio reżyserów ( Bob Persichetti Rodney Rothman ) pożycza przecież z rysunkowego pierwowzoru, co tylko się da: ekran wypełniają ramki z narracją, dymki, kreskowanie czy tzw. kropki Ben-Day. Przede wszystkim jednak twórcy biorą w cudzysłów "zeszytowe" narracyjne klisze; z ciepłym dystansem, ale i fanowskim szacunkiem. Bojest tyleż filmem o Spider-Manie-bohaterze, co o samej idei Spider-Mana. Mamy tu niby wzorcową genezę bohatera: nastolatek Miles Morales odkrywa w sobie pajęcze zdolności i staje przed klasycznym dylematem "mocy i odpowiedzialności". Ale równocześnie mamy opowieść o "wiecznym powrocie" komiksowych tropów. O tym, że koncept superbohatera jest konserwatywny i liberalny zarazem, że herosi w rajtuzach mnożą się w nieskończoność. Pozornie wciąż tacy sami, a jednak za każdym razem inni.Anegdotę o radioaktywnym pająku każdy przecież zna, ale i tak trzeba ją powtórzyć. Persichetti Rothman biorą to za dobrą monetę. Intrygakręci się wokół machiny do podróży między światami równoległymi, dzięki czemu motyw "genezy" zostaje zmultiplikowany i wyrasta na leitmotiv filmu. Spider-herosi z alternatywnych rzeczywistości dwoją się i troją, każdy przedstawia się nam, opowiadając swój, a twórcy wyciskają z tego całkiem niezłe podsumowanie szerokiej palety komiksowych możliwości. Jest parodiujący Millerowskich twardzieli Spider-Man Noir, jest Spider-Man-obibok w stylu Hawkeye’a z komiksów Matta Fractiona , jest Spider-Man jako postać z kreskówki, jako hipsterka czy jako anime-nastolatka z obowiązkowym robotem-maskotką. Hardkorowi fani będą mieli pełne ręce roboty, próbując wyłapać wszystkie aluzje: tu miga numer telefonu Briana Bendisa , tam rysunek Marka Bagleya , jeszcze gdzie indziej obowiązkowo pojawia się Stan Lee . Nie jest to jednak film hermetyczny; nie wyalienuje widza, który spadł z Księżyca i nigdy o Spider-Manie nie słyszał. W końcu anegdota o radioaktywnym pająku zostaje powtórzona x razy.Co najważniejsze, owo powtórzenie nie męczy. Wręcz przeciwnie - dowodzi niezwykłej witalności komiksowej formy. Wiem, wiem: jakiś cynik powie zapewne zaraz, żeto tautologiczny marketingowy wywód pod przykrywką filmu. Że oto potężna marka uzasadnia swoją dominację na zasadzie: "Człowiek-Pająk jest fajny, kupujcie więcej Człowieka-Pająka". Ale wystarczy wspomnieć Sama Raimiego , by udowodnić, że samo logo pająka nie załatwia sprawy, nie gwarantuje świetnego kina. Wtymczasem wszystko działa nad wyraz sprawnie: od wdzięcznego głównego bohatera przez zaskakująco zniuansowane figury czarnych charakterów po największą zagwozdkę serii, czyli postać cioci May. Jest tempo, jest humor, jest urzekająca animacja, są poważne emocje, niepoważne atrakcje i cały zastęp Spider-Manów. Dla każdego coś miłego.? Podtytuł równie dobrze mógłby brzmieć "Uniwersalny". Bo film Persichettiego Rothmana - jak żaden poprzedni - dokopuje się do sedna Spider-Mana i pozwala zrozumieć, dlaczego to on jest najpopularniejszym superbohaterem (okej, mamy jeszcze faceta z Gotham). Kolejne wersje herosa przeglądają się tu w sobie nawzajem: każda ze swoją indywidualną historią, ze swoim odpowiednikiem wujka Bena, Gwen Stacy, Doktora Octopusa. W ten sposób twórcy sprowadzają Spider-Mana do esencji, do tego, co wspólne. Zarazem jednak podkreślą różnice, mówiąc, że i one są okej. Bo Spider-Man to - jak żaden inny superbohater - ja, ty, my. Pod maską Człowieka-Pająka może kryć się facet z brzuszkiem albo dziewczyna albo zakochany w hip-hopie i grafitti latyno-afroamerykański nastolatek w niezawiązanych butach. Mniejsza o to, kto. Nie trzeba nazwiska Parker w dowodzie, by poczuć się wyrzutkiem, by nieszczęśliwie się zakochać, by zawieść czyjąś nadzieję i zmagać się ze zbalansowaniem mocy oraz odpowiedzialności. Innymi słowy: głowa do góry, nie jesteśmy sami. Pozostaje tylko dać się ukąsić przez tego cholernego radioaktywnego pająka.