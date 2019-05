Testostheron

Ona piastuje jedno z ważniejszych stanowisk w amerykańskich rządzie. On właśnie stracił pracę w redakcji gazety. Ona ma szansę zostać pierwszą kobietą-prezydentem w historii USA. On mógłby wylądować w areszcie, gdyby policja przeszukała jego kieszenie po całonocnej imprezie. Ona wygląda jak ucieleśnienie marzeń topowych projektantów mody. On jak nieliche wyzwanie dla twórców programu"Porady różowej brygady". Ją gra laureatka Oscara Charlize Theron . Jego - twórca kultowych "zielarskich" komedii Seth Rogen . Poznajcie, czyli baśń o Kopciuszku na miarę XXI wieku.Nieśmiały, pucołowaty okularnik Fred Flarsky w dzieciństwie zakochał się w swojej pięknej opiekunce Charlotte. Choć podopieczny nie był nastolatce całkiem obojętny, nigdy nie zostali parą. Dwie dekady później przypadek sprawia, iż bohaterowie ponownie spotykają się. Charlotte, będąc pod wrażeniem bezkompromisowości, idealizmu oraz ciętego pióra Freda, proponuje mu, by pisał dla niej przemówienia. Początki współpracy nie są zbyt obiecujące, ale z czasem okazuje się, że dystyngowaną panią polityk oraz awanturnika w kreszowym dresie łączy więcej, niż mogłoby się wydawać. Czy jednak w świecie, gdzie wizerunek i PR są kluczowymi składnikami sukcesu, potencjalna gospodyni Białego Domu może związać się na stałe z popalającym trawkę niedorajdą o aparycji ogra?Fabułaprzypomina koktajloraz, doprawiony charakterystycznym dla produkcji z Rogenem niegrzecznym poczuciem humoru. Finalny efekt jest świeży i niezwykle sympatyczny. Utwór Jonathana Levine'a ) to zarazem niesztampowa komedia romantyczna o "śmiertelniku", który podbija serce księżniczki, a zarazem celna satyra na świat amerykańskiej polityki. Jak na film z gatunkumówią zaskakująco dużo o problemach współczesnego niespokojnego świata: zanieczyszczeniu środowiska, panoszących się korporacjach, przybierającej na sile wojnie ideologicznej, dyskryminacji płciowej, cyber-przestępstwach. Jak to jednak w bajkach bywa, twórcy wierzą, że wszystkie kłopoty da się rozwiązać. Wystarczy tylko mieć otwartą głowę i odrobinę dobrej woli. Po co skakać oponentom do gardeł, jeśli można się z nimi dogadać?W filmie Levine'a nie brakuje dowcipnych dialogów, popkulturowych mrugnięć okiem () oraz nostalgicznych odniesień do lat 90. Prawdziwym skarbemsą jednak aktorzy. Na drugim planie brylują m.n. O'Shea Jackson Jr. jako kumpel Freda, schowany za kilogramami charakteryzacji Andy Serkis Alexander Skarsgård wcielający się w parodię kanadyjskiego premiera Justina Trudeau oraz Bob Odenkirk w roli prezydenta-głupka, który najchętniej zamieniłby Gabinet Owalny na plan hollywoodzkiego filmu. Przedstawienie należy jednak do obdarzonego niesamowitą chemią duetu Theron Rogen . Ona kolejny raz popotwierdza, że doskonale radzi sobie w repertuarze komediowym. On udowadnia z kolei, iż potrafi widzów nie tylko rozśmieszać, ale i wzruszać. Scena, w której gwiazdy tańczą objęte do piosenki Roxette "It Must Have Been Love", pokazuje, że czołowej parze komedii romantycznej, Julii Roberts , wyrosła poważna konkurencja.