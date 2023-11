Kłam, kochanie

Reżyserski debiut Nicole Holofcener nosił tytuł " Walking and Talking ", trafnie identyfikując sedno jej kina. Holofcener od zawsze po prostu reżyserowała, jak ludzie chodzą, oraz pisała, co mówią. Tylko tyle i aż tyle. Jej filmy są bowiem zwodniczo niepozorne – i dzięki temu idealnie skalibrowane do chwytania rzeczywistości. Zarówno w skali mikro (jako dramatyzacja niuansów międzyludzkich interakcji), jak i w skali makro (jako papierek lakmusowy naszej narcystyczno-neurotycznej współczesności). Holofcener , reżyserka i scenarzystka, wciąż robi filmy o tym, że sami jesteśmy reżyserami i scenarzystkami swoich życiorysów, nieustannie regulującymi własne zachowania, plączącymi się w szczegółach znaczeń i intencji, tekstów i podtekstów. Oryginalny tytuł " Brutalnej szczerości " – "You Hurt My Feelings" – jest więc (znów) jak najbardziej na miejscu.Kiedy poznajemy parę głównych bohaterów – pisarkę Beth ( Julia Louis-Dreyfus ) i psychoterapeutę Dona ( Tobias Menzies ) – wydają się być aż zbyt idealni. Nie dość, że zdrowi, zawodowo spełnieni i świetnie sytuowani, to jeszcze – mimo lat małżeńskiego stażu – wciąż zapatrzeni w siebie nawzajem. Nawet ich syn Eliot ( Owen Teague ) nie może znieść słodyczy, jaką emanują, kiedy na każdym kroku manifestują swoje porozumienie dusz. Nagle w tryby tej – wydawać by się mogło – idealnie naoliwionej rodzinnej machiny dostaje się jednak drobny kamyczek wątpliwości. Ziarenko kryzysu kiełkuje błyskawicznie i wkrótce cała konstrukcja dobrego samopoczucia zaczyna grozić zawaleniem. Czy owa "doskonała" równowaga była tylko wspartą na kruchutkich fundamentach iluzją?Z jednej strony: komediowe perypetie nowojorskich inteligentów, z drugiej – satyra na spuchnięte ego. Nie inaczej: " Brutalna szczerość " sytuuje się gdzieś w pół drogi między Woodym Allenem Rubenem Östlundem . Z Allena mamy nowojorską scenerię, analizujących swoje neurozy inteligentów i nienachalny ton "indie realizmu". Z Östlunda z kolei – socjologiczne zacięcie, zapał do lustrowania obyczajowego Zeitgeistu i – poniekąd – Julię Louis-Dreyfus , która zagrała przecież w amerykańskim remake’u " Turysty ". Ale, inaczej niż Allen Holofcener unika sensacji. Zamiast wianuszka "fotogenicznych" zdrad, romansów i mezaliansów, reżyserka proponuje zupełnie banalny punkt wyjścia: ot, żona podsłuchuje krytyczną uwagę męża; ot, psychoterapeuta podsłuchuje krytyczną uwagę pacjenta. Od Östlunda różni ją natomiast podejście do bohaterów. Podczas gdy szwedzki twórca jest w swojej ocenie bezlitosny, Holofcener utrzymuje ton ciepłej wyrozumiałości.Paradoks (a może właśnie nie?): jak na film przekłuwający baloniki ego " Brutalna szczerość " stanowi przykład kina skrajnie nieegocentrycznego. To jest właśnie owa "zwodnicza niepozorność", o której wspominałem. Holofcener reżyseruje i pisze w sposób absolutnie funkcjonalny: nie bawi się w ozdobniki, w ornamenty, w stylizacje. Jej kamera i jej pióro pragmatycznie celują do wspólnej bramki: w centrum uwagi jest konflikt – czyli bohater – czyli człowiek. Dialogi są więc czystym dramaturgicznym mięchem spiętrzających się napięć i nieporozumień, a obiektyw po prostu ogniskuje w punkcie największego tarcia: plan ogólny dla kontekstu, zbliżenie na emocję, kontr-zbliżenie na reakcję – wystarczy. Nawet casting jest tu absolutnie "przezroczysty": Julia Louis-Dreyfus Michaela Watkins po prostu wyglądają jak siostry, Owen Teague po prostu wygląda jak syn Tobiasa Menziesa . Absolutnie czysta robota reżysersko-aktorsko-scenariopisarska. Nie widzimy sznurków spektaklu, tylko bohaterów z problemami: ich osobowości uwikłane w język, ich role społeczne uwikłane w konwenanse. A przecież o tym właśnie jest to film."Problemy pierwszego świata", parsknie ktoś i pewnie będzie miał rację. " Brutalna szczerość " faktycznie pokazuje, w jaki sposób dobrobyt staje się pułapką dla świadomości. Wobec braku dramatów trzeba stworzyć sobie jakieś dramaty: relatywnie wysoki dochód netto i relatywnie dużo czasu wolnego to szczególny rodzaj światopoglądowej soczewki. Dzięki temu uniwersalne zagwozdki, z którymi w mniejszym lub większym stopniu utożsami się każdy, mogą ulec tu (komediowemu) wyolbrzymieniu. Bohaterowie – pisarka, psychoterapeuta, dekoratorka wnętrz, aktor – wciąż mówią o tym, że "świat płonie", ale jedynym "pożarem" w najbliższym polu widzenia są niedole ich introspekcji i miłości własnej. Czy są dobrzy w swoich zawodach? Czy mogą ufać komplementom najbliższych? Czy w ogóle chcieliby usłyszeć "szczerą prawdę" (cokolwiek miałaby ona oznaczać)? Holofcener piętnuje niniejszym impas kultury postterapeutycznej. Pokazuje, jak wraz z upowszechnieniem się języka empatii, samorealizacji, spełnienia, wyostrzyła się wrażliwość na własnym punkcie, a my zapędziliśmy się w retoryczny kozi róg: w spiralę bycia wyrozumiałym, choć asertywnym, czułym na innych, ale skupionym na sobie, zdrowym, byle z jakąś traumą w zanadrzu. Kiedyś na kozetkach zmagano się z nieświadomością, dziś problem stanowi raczej nadświadomość. "Sens życia" pozostaje wszak tym bardziej ulotny, im bardziej się na nim fiksujesz. Zabawna scena, jedna z wielu w " Brutalnej szczerości ": toksyczne małżeństwo, z którym pracuje Don, potrafi zgodzić się tylko w jednym – że nie chce już uczęszczać na terapię. Ale przecież Holofcener nie nakręciła filmu antyterapeutycznego. Wręcz przeciwnie. Autorka wskazuje problem, z jakim terapia z zasady próbuje sobie poradzić. Sęk w tym, że chyba każdy, patrząc w lustro, lubi sobie korzystnie zmrużyć oczko i przekrzywić główkę. Niby w stronę prawdy – ale przez obwodnicę kłamstewka.