W gromadzie żyję, ale z gromadą nie trzymam. Choć uświęcani przy wigilijnym stole " Chłopi Jana Rybkowskiego są dziś kanoniczną adaptacją reymontowskiej prozy, zazwyczaj wystarcza mi barszczyk, za seans dziękuję. Moja miłość do literackiego oryginału jest delikatna, więc staram się ją pielęgnować; opiera się na przeświadczeniu, że struktury fabularne mogą być samograjem, ale nastroje bywają nieprzekładalne. Tak jak nieprzekładalny jest "oddech" Reymonta, napięcie pomiędzy beznamiętną przyrodą i namiętnymi ludźmi. Mówiąc krótko, nie zadowalam się byle czym. Na szczęście, " Chłopi Hugh Welchmanów nie są byle czym.Myślę, że twórcy " Twojego Vincenta " dostrzegli wilczy dół w odpowiednim momencie. Musieli, skoro odbili w boczną ścieżkę i poszukali rozwiązania tego adaptacyjnego problemu w malarstwie. To świetny pomysł – z mojej ulubionej szufladki, czyli z pogranicza obłędu. Chełmoński rzuca bowiem jeszcze dłuższy cień niż Reymont. Jego pejzaże wiejskiej codzienności mogą wprawdzie przypominać "gotowe kadry", ale to realizm wagi ciężkiej – flirtujący z impresjonizmem, produkujący nowe sensy dzięki światłu oraz niedoskonałościom faktury. Czy zrealizowani w technice animacji malarskiej " Chłopi " są nośnikiem podobnych znaczeń? Oczywiście, że nie, bo nie nakręcił ich wczesny Werner Herzog . Ale jeśli za istotę literackiego oryginału weźmiemy odmierzaną erupcjami gwałtownych emocji grę w serca, to cóż – jest to kawał świetnej adaptacji.Jagna z Boryną, Antek za Jagną, Boryna przeciw Antkowi. Trójkąt miłosny wpisany w okrąg natury, słowem – naturalny dramaturgiczny kontrast. Dookoła Lipce w czterech porach roku – u Reymonta będące zarówno świadkiem miłosnej demolki, jak i pejzażem podświadomości bohaterów. Same fajne sprawy, choć niełatwe do przekalkowania. Nie ma rozmowy o "Chłopach" Welchmanów bez rozmowy o formie – to dzięki niej ta skomplikowana fabularno-estetyczna konstrukcja nie chwieje się w posadach. Technika, dzięki której materiał filmowy zamieniany jest z pomocą malarstwa olejnego w oddychające, żywe płótno, to coś więcej niż marketingowy haczyk oraz stylistyczna błyskotka. To koło zamachowe całej narracji. Nigdy nie myślałem o "Chłopach" jako o literaturze efektownych punktów węzłowych, ale coś jest na rzeczy. Pulsujące rytmem eklektycznej muzyki Łukasza Rostkowskiego wesele Boryny; utrzymana w konwencji onirycznego koszmaru śmierć patriarchy; zbliżone do młodopolskiego malarstwa na odległość jednego pociągnięcia pędzlem wygnanie Jagny. Wszystko urasta na ekranie do rangi impresjonistycznej perełki. Problemu nie mam jednak z poezją chłopskich potańcówek, tylko z prozą wiejskiej codzienności – wizualnie dość płaskiej i w zbyt dosłowny sposób odsyłającej do kategorii "ruchomego obrazu".Zaskakujące, jak utylitarna okazuje się ta strategia artystyczna; w jak naturalny sposób uwalnia głowę od niepotrzebnych pytań: o budżet, liczbę statystów, fakturę kostiumów, a nawet, do pewnego stopnia – o aktorski modus operandi (wyobrażam sobie, że kluczem do sukcesu musiała być jakaś metoda "podkręcania" gry, by następnie stonować ją za pomocą pędzla). Obsada to zresztą strzał w dziesiątkę. Jestem prostym człowiekiem i wiem, że obsadzenie Mirosława Baki w głównej roli zawsze jest dobrym pomysłem. Jego Boryna ma ciężką rękę i miękkie serce, jest jednocześnie figurą kruszejącego autorytetu i facetem mocującym się z samotnością. Równie dobry jest Robert Gulaczyk w roli Antka – o twarzy przypominającej zaciśniętą pięść, za fasadą której buzują najdziksze emocje. Peany na część Sonii Mietielicy , najlepszej polskiej aktorki młodego pokolenia, wygłaszam niepytany – za dnia i w nocy, w ramach small talku, funkcji fatycznej albo po to, by przerwać krępującą ciszę. Zarówno jeśli chodzi o wyczucie delikatnej dramaturgicznej materii, emocjonalną skalę oraz elastyczność ekspresji, jej Hanka to drugoplanowa "petarda". Obawiam się jednak, że aktorka, która w swojej skrzyneczce z narzędziami ma coś więcej niż młotek, a w drużynowym wysiłku charakteryzuje ją szlachetna dyskrecja, nagrody będzie musiała sobie lepić z szyszek.– Jagna. Przepisana tak, by wyeksponować motyw patriarchalnej opresji, zagrana przekonująco przez Kamilę Urzędowską . Choć, niestety, sprowadzona do roli ofiary. Z widmem Emilii Krakowskiej nad głową czy bez, przefiltrowana przez współczesną wrażliwość czy nie, Jagna powinna nie tylko obnażać bigoterię, ale też dezintegrować społeczność; wchodzić klinem pomiędzy narracje o wolnym duchu i wspólnotowym klinczu. Mam jednak wrażenie, że Welchmanowie nie do końca potrafią zaakcentować ten motyw. Jej kochliwość to u Reymonta nie tylko korona cierniowa, ale też źródło siły. Tutaj natomiast jej bezwolność oraz zaskakująca bierność w relacjach z mężczyznami automatycznie "spłaszcza" innych bohaterów. Zarówno starego Borynę, którego obsesyjna zazdrość drenuje z innych przymiotów, jak i Antka, który z człowieka małostkowego i mściwego zamienia się w wioskową pacynkę.Udało się w "Chłopach" coś, co nie miało prawa się udać. Reymontowska epopeja została skondensowana w eleganckim, dwugodzinnym poemacie. Ożyła na ekranie dzięki artystycznej odwadze graniczącej z szaleństwem. I w ramach estetycznego konceptu, który może się podobać lub nie, ale dziś wydaje się jedyną słuszną drogą. I być może właśnie po to twórcom potrzebni byli Chełmoński, Ruszczyc czy Wyczółkowski. Obserwowany z ich barków nawet Reymont wydaje się nieco mniejszy. I nieco bliższy.