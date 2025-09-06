Recenzja filmu Ministranci (2025) Ministranci (2025) Piotr Domalewski Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar

Dobro radykalne

Niedostatki wynagradza luz całej historii. Dzieciaki rapują, rozmawiają ze sobą swobodnie i żartobliwie – czuć "flow" w każdym wypowiedzianym zdaniu, energię w grze młodych aktorów, ale również