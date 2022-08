Głowę w paszczę lwa

Gordy, udomowiony szympans i bohater telewizyjnego show, niespodziewanie wpada w szał, masakrując na wizji dziecięcą gwiazdkę familijnych produkcji. Na samotnym ranczu rodzeństwo Haywoodów próbuje kontynuować rodzinną tradycję hodowli koni. Właściciel małego parku rozrywki przekonuje swoich gości, że nawiązał kontakt z pozaziemską cywilizacją. Te trzy pozornie niepowiązane wątki splata w swoim trzecim już filmie Jordan Peele , śmiało czerpiąc przy tym z dorobku horroru, kina sci-fi i westernu.Reżyser " Uciekaj " i " To my " dał się dotychczas poznać nie tylko jako twórca doskonale zaznajomiony z tradycją kina grozy, ale także jako artysta żywo zainteresowany tematami nierówności społecznych i amerykańskiej historii. Obecne w jego poprzednich produkcjach wątki polityczne sprawiły, że przylgnęła do niego łatka ideowca, którego twórczość należy czytać jako komentarz do współczesnej Ameryki. Peele nie odnajduje się jednak w tej ciasnej szufladce, gorzko pytając, dlaczego krytycy "nie pozwalają mu po prostu zrobić filmu". Na " Nie! " możemy więc patrzeć jak na próbę przełamania impasu i zaznaczenia swojej pozycji jako filmowca o szerokich horyzontach.Wprowadzenie do centralnego dla fabuły wątku hodowców koni każe jednak sądzić, że będzie to typowa dla Peele’a historia oscylująca wokół tematyki traumy i wykluczenia. Interes Haywoodów reklamowany jest bowiem jako "prowadzony wyłącznie przez czarnoskórych hodowców". Po śmierci ojca Otis Junior ( Daniel Kaluuya ) i Emerald ( Keke Palmer ) przejmują rodzinny biznes, starając się nie zaprzepaścić dorobku kilku pokoleń. Niestety, z miernym skutkiem.OJ doskonale radzi sobie ze zwierzętami, z ludźmi natomiast nie dogaduje się wcale – w efekcie wytwórnia filmowa, która regularnie korzystała z usług Haywood Hollywood Horses, zrywa intratny kontrakt. Em, przebojowa i otwarta, przeciwieństwo brata, nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktów w branży, jednak wywiązywanie się z obowiązków nie idzie jej najlepiej. Utrata rancza staje się coraz bardziej realna. W międzyczasie w okolicach farmy zaczyna dochodzić do paranormalnych zjawisk, które rodzeństwo postanawia wykorzystać do uratowania majątku ojca. Nie! ", podobnie jak poprzednie produkcje Peele’a , przynależy przede wszystkim do imaginarium kina grozy. W okolicach Agua Dulce pojawia się obca forma życia ewidentnie niezainteresowana pokojową koegzystencją z mieszkańcami doliny. Nieznani przybysze, niczym spielbergowski rekin, ukrywają się przed ludzkim spojrzeniem, budząc przerażenie swoją niewidoczną, lecz silnie wyczuwaną obecnością. Tak jak znany ze " Szczęk " drapieżnik krążył pod powierzchnią wody, tak tutaj statek kosmiczny zawisł tuż nad warstwą gęstych chmur. Akcja filmu rozkręca się dość powoli, żeby nie powiedzieć ospale – życie na odizolowanym ranczu biegnie specyficznym rytmem; tym jednak większe zaskoczenie, gdy dochodzi do konfrontacji z obcym. Peele przeciwstawia kosmicznemu drapieżcy zapomnianego bohatera Amerykańskiego Zachodu. Bystre oko kinomana od razu dostrzeże pojawiający się za plecami Otisa plakat " Czarnego kowboja Sidney’a Poitier . W całej produkcji aż roi się zresztą od nawiązań do historii kina (od studium ruchu Eadwearda Muybridge'a z końcówki XIX wieku po " Króla Skorpiona " z Dwayne'em Johnsonem ), jednak widniejąca w tle figura jeźdźca zmienia kurs filmu w kierunku westernu, który zatriumfuje w finale dzieła. " Nie! " pozostaje przede wszystkim horrorem, ale to przecież także klasyczna narracja o mieszkańcach rancza, którzy muszą zmierzyć się z przybywającym z zewnątrz zagrożeniem.Kalifornijskie plenery, w których kręcono film, przywodzą na myśl najpiękniejsze kadry klasycznego Hollywood – krajobrazy pustyni takie, jakimi malowali je John Ford Peele odnosi się więc do historii kina również w sferze wizualnej, przypominając o czasach, gdy kino kształtowało zbiorową wyobraźnię. Jednocześnie reżyser zdaje się zadawać pytanie, czy obrazy wciąż mogą nas oczarowywać, czy spektakl znaczy dla nas więcej niż rzeczywistość. Jego bohaterowie są bowiem w stanie poświęcić dla widowiska to, co najcenniejsze.Ricky "Jupe" Park ( Steven Yeun ), właściciel parku rozrywki, angażuje do pracy przy kowbojskim show całą swoją rodzinę. Gdy światła na arenie gasną, zaszywa się w swoim biurze i powraca wspomnieniami do dnia, gdy jego partnerka z planu została okaleczona przez wściekłe zwierzę. Em zaniedbuje rodzinne obowiązki, próbując rozwinąć własną karierę aktorską. Angel ( Brandon Perea ), pracownik sklepu z elektroniką, obsesyjnie podgląda, co dzieje się na ziemi Haywoodów. Antlers Holst ( Michael Wincott ), operator i fotograf, przekracza kolejne granice w poszukiwaniu najlepszego ujęcia. Wszyscy pragną wielkiego widowiska, a film nie bez powodu rozpoczyna się cytatem z Księgi Nahuma: "I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko".Spektakl, na który zaprasza Peele , to mieszanka grozy, obrzydzenia, absurdu i szaleństwa. Jego bohaterowie, tak jak treser z "Ballady o drapieżnej bestii", zaglądają prosto w paszczę lwa ku uciesze gawiedzi. Reżyser zamienia gabinet luster z " To my " na arenę prowincjonalnego parku rozrywki, gdzie wykorzystując popularne konwencje gatunkowe, mami i zwodzi swoich widzów. Film jednym się spodoba, innym niekoniecznie, ale zdecydowanie nie jest tym, czego mogliśmy się spodziewać po nazwisku reżysera.