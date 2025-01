Putin, antychryst i Vegopsychodelia

Wydawało się, że po ostatnim " Pitbullu " (2021) – gdzie Gebels ( Andrzej Grabowski ) zmienia się w kogoś w rodzaju świeckiego Jehowy, zsyłającego współczesne odpowiedniki egipskich plag na gangusa o wyjątkowo zatwardziałym sercu – Patrykowi Vedze trudno będzie nakręcić coś podobnie dziwnego. Na tle " Putina " " Pitbull " sprzed czterech lat jest jednak filmem wyjątkowo mocno trzymającym się ziemi. " Putin Vegi nie jest bowiem kinem politycznym, ale apokaliptycznym. Mówi nie tyle o najnowszej historii Rosji, co o końcu czasów i roli osobowego, nadprzyrodzonego zła w historii; czy mówiąc wprost: diabła.Putinowi na jego drodze na szczyty władzy dosłownie towarzyszą w filmie biesy. Jeden z nich przybiera postać zmarłego w dzieciństwie przyjaciela rosyjskiego polityka. Ta diabelska figura "inscenizuje" szczęśliwe zbiegi okoliczności, dzięki którym Putin pnie się na szczyt. Podpowiada mu, co ma robić w chwilach decydujących o jego politycznej przyszłości. Podpowiada nawet kwestie, jakie wypowiada rosyjski polityk.Im bliżej współczesności, tym rzadziej Putin sam zabiera głos, tym bardziej staje się marionetką w rękach diabelskich sił, naczyniem, przez które w świat wlewa się zło. A jednocześnie miota się, próbuje rwać piekielne więzy, walczy o ocalenie swojej duszy. Ostatecznie film zupełnie serio stawia pytanie "czy Putin może być zbawiony?", a obok diabła pojawia się chrystusowa figura.Wszystko to jak zwykle u Vegi jest narracyjnie chaotyczne i poszatkowane. Montażem rządzi zasada kumulowania sensacji i okropieństw. Przy tym zwyczajowy styl Vegi ulega tu czemuś w rodzaju psychodeliczno-onirycznego odkształcenia. Mamy wiele ujęć z żabiej perspektywy i inne deformacje kadru, kamerę patrzącą na akcję z pozaludzkiej punktu widzenia, poetykę sennego koszmaru, sceny wizyjne, wyprawy w rejony kojarzące się z surrealizmem.Czarno-biała sekwencja w zonie powstałej po wybuchu w Czarnobylu wygląda, jakby Vega chciał stanąć w szranki ze " Stalkerem " albo ósmym odcinkiem trzeciego sezonu " Twin Peaks " – gdzie akcje serialu nagle się urywa, a widz zostaje skonfrontowany z czystym filmowym koszmarem, hipnotyzująco pięknym w swojej nieprzejrzystości. Niestety, tam gdzie Tarkowski Lynch osiągają genialne efekty, Vedze wychodzi to, co zwykle. Całość wygląda tak, jakby ktoś dał sztucznej inteligencji zadanie: pokaż mi, jak wyglądałby film Vegi o Putinie, gdyby był tripem po ayahuasce.W tym wszystkim ginie zupełnie historia Rosji ostatnich kilkudziesięciu lat: rozpad Związku Radzieckiego, bandyckie i chaotyczne – a przy tym przynoszące wolność, jaką Rosja znała wcześniej tylko w okresie między rewolucją 1905 roku a pierwszą wojną światową – lata 90. czy sam putinizm jako system wykuwający się w ciągu ćwierćwiecza władzy rosyjskiego prezydenta. Rosja zostaje zredukowana do kilku stereotypów: dzieci pijące wódkę na ulicach Leningradu, wyglądającego jakby panowała tam wieczna zima; pijany Jelcyn przysypiający na podłodze swojego gabinetu; ropuchowaci oligarchowie rozkradający kraj objadający się kawiorem w towarzystwie pięknych kobiet. Rosyjskie społeczeństwo okazuje się zaś całkowicie bezradne i bierne wobec uskutecznianej przez diabelskie siły, wprowadzanej w życie przez Putina i jego otoczenie intrygi.Żeby była jasność: nie bronię Vedze patrzenia na Putina i najnowszą historię Rosji z religijnej perspektywy, choć wyjaśnianie współczesnej sytuacji tego kraju przez działanie diabelskich sił od początku budzi mój najgłębszy sceptycyzm. Problem w tym, że Vedze wychodzi z tego religijny kicz, przy którym nawet " Pasja Mela Gibsona może uchodzić za przykład wielkiej duchowej i artystycznej kultury. Ostatecznie " Putin ", zamiast uprawomocniać religijne spojrzenie na najnowszą historię, ośmiesza ją – chyba nie o to reżyserowi chodziło.