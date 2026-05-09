Recenzje Ręką Dantego Kod Dantego

Recenzja filmu
Ręką Dantego (2025)

Ręką Dantego (2025)
Julian Schnabel
Oscar Isaac
Gerard Butler

Kod Dantego

"Ręką Dantego" angażuje jako krwawy akcyjniak, intryguje jako quasi biografia włoskiego artysty 
delena1314
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Kod Dantego
źródło: materialy promocyjne
Różne źródła historyczne podają, że pierwszą i jedyną miłością Dantego Alighieriego była Beatrycze, choć spotkał ją w życiu zaledwie kilka razy. Piękność w karmazynowej sukni na tyle zawróciła mu w głowie, że to właśnie nią uczynił przewodniczką po niebiańskiej krainie w "Boskiej komedii". O swojej żonie, Gemmie, nigdy nie napisał ani słowa. W "Ręką Dantego", adaptacji metafikcyjnej powieści Nicka Toschesa z 2002 roku, Julian Schnabel stara się napisać ich historię małżeńską na nowo. W dwuipółgodzinnym metrażu reżyser tworzy paralele między współczesnością a średniowieczem, miesza estetyki i gatunki, łączy kino gangsterskie z (a)historycznym thrillerem pokroju "Kodu da Vinci". Wszystko po to, by powiedzieć, że nie wierzy w boską interwencję, a to, co najważniejsze, niewidoczne jest dla oczu. Krótko mówiąc: Schnabel zrobił swoje własne "Megalopolis" i całkowicie stracił przy tym głowę. 

Czego warto uczyć się dziś od jednego z najsłynniejszych poetów wszech czasów? Może tego, że piękno bywa daremne, a człowiek zaczyna żyć, dopiero wtedy, gdy akceptuje, że jest panem swojego losu? W "Ręką Dantego" trudno ocenić, co jest relacją historyczną, co imaginacją pisarza, a co żartem reżysera. Najpierw widzimy Dantego (Oscar Isaac) pośrodku morskiego bezkresu, wspinającego się po schodach Wyspy Potępionych. Później Nicka Toschesa (również Oscar Isaac) w 1998 roku, który cytując Faulknera mówi, że prędzej pozwoliłby stajennemu przelecieć własną żonę niż dać komuś do zredagowania swój tekst. Trzecim mężczyzną z kompleksem Boga w tej historii jest Louie Brunellesches (Gerard Butler) – cyniczny tarantinowski gangster, który ma w zwyczaju poniżać swoje ofiary przed odstrzałem, a po wykonaniu brudnej roboty kraść im bieliznę na pamiątkę. 



Co więc średniowieczny artysta ma wspólnego z ekstrawertycznym nowelistą i nowojorskim bandziorem z XXI wieku? Zacznijmy od tego, że Nick Tosches z filmu to Nick Tosches z książki, którego prawdziwy Nick Tosches uczynił bohaterem szalonej autofikcji. W filmie Amerykanina pisarz staje się bohaterem pewnej przestępczej intrygi, a jej fabularnym MacGuffinem pierwszy, ręcznie napisany przez Dantego manuskrypt "Boskiej komedii". Na zlecenie mafijnego bossa Joe Blacka (John Malkovich) Nick i Louie podróżują do Rawenny, by zdobyć, a później zweryfikować cenny artefakt. W scenariuszu napisanym przez Schnabela i Louise Kugelberg łatwiutko się pogubić – dlatego całe szczęście, że twórcy malują XIII wiek w nasyconych barwach, a współczesność w głębokiej czerni i bieli. W trakcie szalonej i trzymającej w napięciu przygody nietrudno zorientować się, że Tosches to żywa reinkarnacja samego Dantego: twórca mający obsesję na punkcie tworzenia, mężczyzna unikający miłości i poeta szukający poezji tam,  gdzie nie do końca powinien.

"Ręką Dantego" angażuje jako krwawy akcyjniak, intryguje jako quasi biografia włoskiego artysty – ale tylko do momentu, gdy kolejne ekscentryczne pomysły castingowe i scenariuszowe reżysera-malarza nie zaczynają przykrywać tych wcześniejszych. Im dalej w las, tym więcej drzew, a także dłużyzn, pourywanych wątków i nowych postaci. Duchowa podróż Dantego nieoczekiwanie urywa się, a wątek kryminalny zamienia się w kampową farsę, którą trudno brać na poważnie. Schnabel obsesyjnie skupia się na szczegółach: włoskim klimacie zaklętym w impresyjnych kadrach, monumentalnych lokacjach i dobranych z uważnością aktorach. A tych jest tutaj zaskakująco dużo: Martin Scorsese gra posiwiałego mistrza Dantego; Jason Momoa pojawia się jako karykatura włoskiego zbira; Al Pacino wciela się w łebskiego wuja z garścią złotych porad; Sabrina Impacciatore udaje romantyczną bibliotekarkę, Benjamin Clementine personifikuje diabła, a Gal Gadot reprezentuje dwie najważniejsze kobiece bohaterki: Giuliettę – asystentkę Nicka oraz Gemmę, żonę Dantego.



Natłok hollywoodzkich osobistości, o dziwo, przynosi filmowi sporo humoru oraz intertekstualnej zabawy, choć seans na Netfliksie może tego w pełni nie oddawać. Wierzcie lub nie, ale wspólne wyśmiewanie się z błyskotliwego cameo Scorsesego czy bezlitośnie tandetnej gry aktorskiej Gadot w wypchanej po brzegi sali kinowej na festiwalu w Wenecji nie może równać się z domowym odbiorem tego jakże eklektycznego dzieła. Nienajkrótszy metraż "Ręką Dantego" to bowiem jeden z wielu testów, które widz musi przejść, by odczytać w pełni intencje filmowca. A te, nie są wcale takie jasne. Z jednej strony Schnabel zastanawia się nad utowarowieniem sztuki i ostrzących sobie na nią zęby umoczonych kapitalistach. Z drugiej, piętnuje figurę artysty za jego obsesyjne poszukiwania piękna. 

Dante tak bardzo idealizował zmarłą za młodu Beatrycze, że zapomniał przy tym o własnej żonie, która przecież niemało dla niego wycierpiała. Nick był tak zafiksowany na punkcie "Boskiej komedii", że nieomal stracił z oczu Giuliettę, prawdziwą miłość jego życia. Schnabel miał tak wielkie ambicje, że jego bogata wyobraźnia przyćmiła mu pamięć o widzach i granicach ich cierpliwości. Najnowszemu filmowi autora "Van Gogh. U bram wieczności" i "Basquiat – Taniec ze śmiercią" trudno odmówić jednak rozmachu i wrażliwości rodem z arthouse’owego widowiska. W hollywoodzkich obrazach mało kto ma dziś czas i pieniądze na poszukiwanie sensu życia poprzez sztukę, poezję czy filozofię. Warto docenić więc starania Amerykanina, który mitologizuje Dantego i pracę artysty, choć wie, że jego dzieło również podlega bezlitosnym prawom rynku. "Ręką Dantego" przypomina opus magnum innych wielkich reżyserów: "Bardo" Iñárritu czy "Megalopolis" Coppoli i może dlatego istnieje szansa, że będziemy wspominać ten film jeszcze długo po wszystkich  Dantech, Toschesach i Schnabelach razem wziętych.
1 10
Moja ocena:
6
delena1314
Daria Sienkiewicz
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