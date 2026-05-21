Jakie wspaniałe delirium!

Wielka Brytania, połowa XIX wieku. Młoda kobieta przybywa do położonej na odludziu rezydencji, by objąć w niej posadę guwernantki. Rezydencja – niewielki zamek z surowego, szarego kamienia na zimnym pustkowiu wiecznie zasnutym mgłami – wygląda jak idealna sceneria gotyckiego horroru. Już jej pierwszy widok pobudza wyobraźnię do fantazji pełnych mroku, przemocy, okrucieństwa i nadprzyrodzonej grozy. A wyobraźnia młodej guwernantki, Winifred Notty, jest aż za bardzo pobudliwa. Młoda dziewczyna szybko pogrąża się w delirycznym obłędzie, mającym mordercze konsekwencje dla jej otoczenia.
"Victorian Psycho" porusza się na trudnym obszarze między horrorem a komedią, makabrą a groteską, poważnie traktowaną grozą, a pastiszem grającym gotyckim konwencjami – i filmowi do końca udaje się zachować idealną równowagę między oboma elementami. Zarówno widzowie szukający w kinie możliwości zanurzenia się w labiryntach mrocznej fantazji, jak i ci pragnący wybuchnąć śmiechem połączonym z okrzykiem – "co tu się właściwie dzieje" – znajdą powody do zadowolenia.
Wszystkie elementy, które powinny działać w tego typu produkcji działają bezbłędnie. Zachary Wigon sprawnie prowadzi narrację i wyczuwa konwencję. Dunsany Castle – przebudowany w czasach wiktoriańskich jeden z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych zamków na świecie i dawna siedziba lorda Dunsany, uważanego za prekursora literatury fantasy – świetnie sprawdza się jako sceneria akcji.
Bezbłędni są aktorzy. Maika Monroe już po rolach w "Kodzie zła", "Coś za mną chodzi" i "Watcherze" zyskała status jednej z czołowych aktorek współczesnego kina grozy. Tu w roli Winifredy może w końcu pozwolić sobie na aktorskie szarże w zupełnie innym, bardziej komicznym rejestrze i potrafi odnaleźć się w nowej konwencji. Wspaniały jest też dalszy plan, a zwłaszcza Jason Isaacs w roli pana posiadłości – wyleniałego, lubieżnego kocura, dumnego ze swoich intelektualnych ograniczeń. Niewiele ustępuje mu Ruth Wilson w roli jego surowej, snobistycznej małżonki, która tak naprawdę rządzi życiem całej posiadłości.
W przeciwieństwie do fali ambitnego, mierzącego w artystyczne tony kina grozy "Victorian Psycho" jest produkcją odświeżająco bezpretensjonalną, ludyczną, wypełnioną autentyczną miłością dla gatunku i wszystkich jego "niskich" przyjemności. Ale w tle doskonałej zabawy widać też kilka ciekawych rzeczy. Tytułowa "wiktoriańska psychoza" nie jest wyłącznie przypadłością Winifredy, ale całego ówczesnego społeczeństwa. W szaleństwie, okrucieństwie i makabrycznie groteskowej przemocy, jaka pojawia się na ekranie, wraca wszystko to, co brytyjskie społeczeństwo połowy XIX wieku próbuje stłumić i poddać represji; wszystko co ukrywa za fasadą oficjalnej moralności i szacowności. Klasowy porządek okazuje się głęboko skorumpowany, a największe zepsucie koncentruje się na jego szczytach. Gdy Winifreda wielokrotnie powtarza, że jest najbardziej zdrową na umyśle osobą jaką zna, na końcu filmu zastanawiamy się, czy aby na pewno nie ma w tym trochę racji.
"Victorian Psycho" nie jest z pewnością filmem dla każdego. Trzeba lubić gotycki horror, makabraskę, mroczne i okrutne poczucie humoru. Ale widz zafascynowany takimi klimatami znajdzie tu w pełni satysfakcjonującą, deliryczną filmową podróż.
Filmoznawca, politolog, eseista. Pisze o filmie, sztukach wizualnych, literaturze, komentuje polityczną bieżączkę. Członek zespołu Krytyki Politycznej. Współautor i redaktor wielu książek filmowych,... przejdź do profilu
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?
Udostępnij
Facebook
X
Udostępnij
Skopiuj link
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Dodaj Filmweb jako preferowane źródło w Google
Częściej zobaczysz nasze artykuły w wynikach wyszukiwania.