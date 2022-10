Podglądacz z sąsiedztwa

Co dziś najbardziej niepokoi amerykańską klasę średnią, która w żyje w dostatku na perfekcyjnie urządzonych przedmieściach? Co może przerażać pracowników wielkich korporacji przywdziewających dobrze skrojone garnitury i ich piękne żony, witające ich z uśmiechem na progu eleganckich domostw? Co budzi lęk zamożnych, ustatkowanych par wychowujących dzieci z dala od zgiełku metropolii i zapewniających im świetlane perspektywy? Serial " Obserwator " podpowiada, że poczucie bycia podglądanym i stojąca za nim świadomość utraty kontroli nad bezpieczeństwem swoim i bliskich. Jeśli zagrożenie znajduje się w pobliżu, tuż za oknem lub ogrodzeniem posesji, ale nie da się go zidentyfikować, odszukać i zneutralizować, stopniowo rozpada się iluzja panowania nad każdym elementem własnego życia i zbudowania trwałej fortecy – domu, gdzie ukryjemy się przed potencjalnie wrogim światem. Paranoiczny lęk wobec kogoś, kto stale obserwuje każdy nasz ruch i pragnie nam wyrządzić krzywdę, podszyty jest niechęcią do porzucenia tej bezpiecznej, komfortowej przystani. " Obserwator " nie poprzestaje oczywiście na diagnozowaniu jednego, konkretnego rodzaju strachu. Łączy go ze współczesnym kryzysem męskości ufundowanej na zdolności do zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, kryzysem małżeńskim spowodowanym zmieniającym się statusem kobiet i mężczyzn w społeczeństwie czy konfliktem pokoleń między nadwrażliwymi opiekunami a wybijającymi się na niepodległość nastolatkami.Dzieło Ryana Murphy'ego (czołowego dziś twórcy Netflixa odpowiedzialnego za niedawny sukces " Potwora: Historii Jeffreya Dahmera ") bazuje na prawdziwej historii, która wydarzyła się w New Jersey w 2014 roku. Uznanemu, amerykańskiemu showrunnerowi nie zależy jednak w pierwszej kolejności na faktach i wiernej rekonstrukcji, choć szereg detali z tajemniczej i nierozwiązanej sprawy pokrywa się z fabułą. Serial inspiruje się szeroko opisywanymi w mediach wydarzeniami, by ostatecznie stworzyć autonomiczną narrację, która pomieściła i elementy kina grozy, i cechy thrillera paranoicznego, i nieoczywisty, czarny humor. W siedmiu odcinkach stajemy się świadkami absurdalnej sytuacji, która spotyka Deana i Norę Brannock. Małżeństwo wprowadza się wraz z córką i synem do wielkiego domu w Westfield, realizując marzenie o zerwaniu z nowojorskim molochem. Wszystko sprawia tu wrażenie idealnego: równo przystrzyżony trawnik, świeże, niezanieczyszczone powietrze, basen do własnej dyspozycji, widok na jezioro. Szczęście i spokój familii zakłóca jednak znaleziony w skrzynce list z pogróżkami podpisany przez niejakiego " Obserwatora ". Dean i Nora będę szalenie zdeterminowani, by wyjaśnić, kto przekazał im złowróżbną wiadomość, ale poszukiwanie sprawcy w bliskim sąsiedztwie okaże się więcej niż skomplikowanym zadaniem.Fundamentalny problem " Obserwatora " tkwi w tym, że twórcy nie potrafią wybrać, czy ma być on rasową, mroczną opowieścią z dreszczykiem, czy lekko ironizującym, zdystansowanym pastiszem konwencji, która na dobre rozgościła się na platformach streamingowych, przybierając formę dokumentalną i fabularną. Z jednej strony bowiem serial zagęszcza atmosferę chronicznej niepewności i osaczenia wypełniającą każdy zakamarek domu Brannocków, sprytnie przemyca horrorowe chwyty podbijające napięcie, podsuwa nam mylne tropy i coraz bardziej zatrważające opcje rozwiązania zagadki oraz kreśli panoramę zdziwaczałego, pełnego podejrzanych i nieprzyjaznych indywiduów sąsiedztwa. Idylliczny, pozbawiony skaz krajobraz Westfield zostaje błyskawicznie rozpruty, odsłaniając wstrząsające epizody z przeszłości jego mieszkańców, skrywane latami niesnaski i żale oraz rządzący tam egoizm utrudniający narodziny prawdziwej, wspierającej się wspólnoty. Twórcy zamieszali w fabularnym kotle teorie spiskowe rodem z " Dziecka Rosemary ", motywy z filmów o nawiedzonych rezydencjach, a nawet wątek prywatnego detektywa z imaginarium noir, by wplątać widza i bohaterów w złożoną, wielopoziomową intrygę. Choć niektóre scenariuszowe rozwiązania wydają się naprawdę mało prawdopodobne, dramat prześladowanej rodziny ogląda się z rosnącym zafascynowaniem i niepokojem. Z drugiej strony, " Obserwator " co rusz posiłkuje się humorem sytuacyjnym i komizmem postaci albo piętrzy absurdalne sugestie i wyjaśnienia tak intensywnie, że nie sposób powstrzymać śmiechu. Ocierające się o karykaturę wizerunki ekscentrycznych sąsiadów bohaterów czy stanowczej bussines woman Karen celowo nie pozwalają ich traktować do końca poważnie. Mnożące się hipotezy o działającej na przedmieściach sekcie religijnej i podziemnej sieci tuneli, a także migające w głębi korytarza sylwetki i dobiegające znikąd dźwięki, to nic innego jak wytrawna gra autorów z oczekiwaniami odbiorcy znającego popkulturę na wylot. Niestety, mimo pewnej elastyczności i błyskotliwości, serial niemal przez cały czas stoi w rozkroku i nie okazuje się ani spełnionym dziełem z pogranicza grozy i kryminału ani satysfakcjonującą, postmodernistyczną zabawą.Nie zamierzam jednak wbijać krytycznego ostrza zbyt głęboko, bez obaw. Trzeba jasno zaznaczyć, że " Obserwator " jest dobrze opakowanym produktem rozrywkowym, który wywiązuje się ze swoich podstawowych zadań – w odpowiednich momentach przyprawia o szybsze bicie serca, w innych dostarcza niebanalną refleksję nad współczesną obsesją ochrony materialnego dobytku, chorobliwą chciwością i toksycznością pochopnych oskarżeń. Serialowi zdarza się też rozbawić nas w najmniej spodziewanych sytuacjach, gdy teoretycznie nie wypada rechotać, gdy pytamy sami siebie o stosowność naszych instynktownych, nagłych reakcji. A nawet jeśli z zasady nie znosicie podobnych historii, sporą przyjemność sprawia sama obserwacja plejady gwiazd ścierających się na ekranie. Efektownie wypada zwłaszcza aktorski pojedynek Bobby'ego Cannavale'a Naomi Watts . On portretuje Deana jako człowieka pełnego paradoksów: trochę obłudnego i tracącego autorytet faceta w kryzysie, a trochę walczącego o bezpieczeństwo rodziny samca. Ona subtelnie akcentuje zaś wątpliwości Nory, która waha się między całkowitym uniezależnieniem się od partnera i czuwaniem nad gasnącym ogniskiem domowym. Na drugim planie błyszczą długo niewidziana Mia Farrow (znana z ikonicznych ról u Allena Polańskiego ) jako podstarzała, zakręcona na punkcie ochrony zabytków i przyrody Pearl oraz Jennifer Coolidge w autoironicznej roli Karen. Choć Murphy zgromadził w " Obserwatorze " pierwszorzędną obsadę, lekko rozczarował, a od równie zaprawionego w telewizyjnych bojach twórcy zawsze wiele się wymaga. Lukratywny kontrakt z Netflixem szybko zapewni mu jednak szansę, by znów przetestować złaknioną mocnych wrażeń widownię. Oby z nieco lepszym skutkiem.