Viacom International Inc.

Luke Varley

W czasach, kiedy to antyherosi stali się dla nas półbogami, twórcy pokroju Guya Ritchiego widzą w tym interes. Nic dziwnego, że reżyser kultowego " Przekrętu " po raz kolejny postanowił maczać swoje palce w gangsterskim sosie, nawet jeśli " Strefa gangsterów " na pierwszy rzut oka przypomina niedawnych " Dżentelmenów ". Swoją drogą miał to być prequel " Raya Donovana ", ale wyszło inaczej – choćby humor okazuje się tutaj szczątkowy. Ritchie i ekipa postanowili zamienić go na uczucie niepokoju, co odcinek pozostawiając widzów w zawieszeniu i oczekiwaniu na najgorsze.Na czele Harriganów, jednego z najpotężniejszych rodów kryminalnych (o irlandzkich korzeniach) w Londynie, stoją Conrad i Maeve ( Pierce Brosnan oraz Helen Mirren ). Brudne gierki Irlandczyków śledzimy z perspektywy ich "fixera", czyli fachury od zadań specjalnych. To Harry Da Souza ( Tom Hardy ), lojalny niczym pies Pawłowa najemnik, będący na każde zawołanie przełożonych. Better Call Harry: jeden telefon i sprawa załatwiona – nasz specjalista ma wszystko pod kontrolą. To zresztą nic nowego. Od tego jest.(Dlaczego Harry pracuje dla Conrada od tylu lat? Bo przewiduje i stara się być kilka kroków do przodu. A do tego zawsze bierze na coś poprawkę; na każdą myśl, której niby jest pewien. "God have mercy on the man/Who doubts what he’s sure of", śpiewał niegdyś Springsteen. Coś w tym jest.)Powinność u Harriganów daje Harry'emu nieograniczone możliwości finansowe. Tyle że ta robota nie podoba się jego żonie, Jan ( Joanne Froggatt ), która zaczyna widzieć, jak jego działania wpływają na ich związek. Ojcem Harry zresztą też nie jest najlepszym. "Praktycznie nigdy nie ma cię w domu", wypomni mu jego córka Gina ( Teddie Allen ). Wszyscy wiemy, że ma rację – nawet sam Harry zdaje sobie z tego sprawę.Z dnia na dzień Hardy'owski twardziel zatraca się w swoich zobowiązaniach, ale nie ma wyjścia – taka natura tej pracy. Stan rzeczy zmienia się, kiedy wnuk Harriganów, buńczuczny Eddie ( Anson Boon ), nieźle narozrabia, rozjuszając przy tym Richiego Stevensona ( Geoff Bell ), głowę zwaśnionego rodu. Od tego momentu nic nie będzie już takie samo, a dawne animozje w klanie Harriganów zaczną wychodzić na jaw. Trudno stwierdzić, czy rodzina leśnych dziadków, mentalnie jeszcze w gangsterskim okrucieństwie z poprzedniego stulecia, przetrwa nadchodzący kryzys. Czy Harry zdoła posprzątać bałagan po przyszłym następcy Conrada?(A może współczesny Londyn okaże się dla niego o jeden most za daleko?) Strefa gangsterów " na każdym kroku nie zapomina, że mamy do czynienia z Harriganami, czyli patologiczną odnogą społeczeństwa, nawet jeśli dla wielu postaci twórcy starają się odnaleźć choć odrobinę empatii (i zarazem sympatii). To nie tak, że na ekranie nagle pojawiają się archetypy rodem z " Pulp Fiction " i kina Scorsesego , przez co głębia odejdzie na bok, bo pierwsze skrzypce odgrywać będą estetyka i mięsiste one-linery. Nic bardziej mylnego – jednym z filarów serialu jest jego nacisk na realizm.(Mimo to zwróćcie uwagę na soczystość co niektórych linijek – echo kultowego "Now go home and get your fucking shinebox!" z " Chłopców z ferajny " wisi gdzieś w powietrzu.)O dziwo twórcom udało się niemożliwe – stworzyli kompleksowe i pogłębione psychologicznie kino gangsterskie, które na dobrą sprawę opowiada o tym samym, co zwykle. Czyli o konflikcie skłóconych familii, cierpliwie czekających na eskalację konfliktu. Wystarczy drobne potknięcie, aby jedni przejęli kontrolę nad drugimi. Widzieliśmy to wcześniej, ale co z tego, skoro nowy tytuł ze stajni Guya Ritchiego na każdym kroku przypomina, że to właśnie dla rzeczy tego kalibru powstała telewizja.Tym sposobem otrzymaliśmy serial o straumatyzowanych przemocowcach, którzy spryt i inteligencję nadrabiają pierwotnymi instynktami. Rodzinne scysje zaskakują swoją nieobliczalnością. Z odcinka na odcinek twórcy – najczęściej w dialogu, czasem rzuconym mimochodem w formie żartu – zdradzają nam coraz więcej o naszej szalonej rodzince. Dowiadujemy się, że u Harriganów trauma rymuje się z kompleksami, prześladowanie słabszych – z poczuciem pożądanej wolności, kompleks Elektry – z szukaniem schronienia, a niewierność – ze wspomnieniem miłości bezgranicznej.Zamiast papierowych "gadających głów" otrzymaliśmy kreacje niczym z najlepszej literatury. Tak jakby nagle Richard Osman przestał pisać o emerytach i przerzucił się na podrzucanie pomysłów dla Guya Ritchiego , zachowując jednak swój sznyt do tworzenia kolorowych bohaterów. Dlatego oddajmy cześć scenarzystom – autorami tej historii są Ronan Bennett Jez Butterworth , tuzy ze świata scenariopisarstwa. Dzięki tej dwójce znajdziemy tu postacie, których od początku nie potrafimy znieść; ale po czasie przynajmniej rozumiemy, skąd w nich tyle negatywnej energii, złości i próby wiecznej ucieczki od otaczającej rzeczywistości.Lub wręcz przeciwnie. U niektórych buta i chamstwo – skrywane pod dżentelmeńskim garniturem i manierą – zaczną wystawać niczym słoma z butów (patrz: Pierce Brosnan jako totalny degenerat na czele "ułożonej" rodziny). A to wszystko w sytuacjach stresogennych, w których planowanie schodzi na drugi plan, a pozostają sprawdzone schematy. Jeden z nich zaczyna się na "m", a kończy na "-ordowanie".Pod koniec pierwszego sezonu (produkcja zapewne zostanie przedłużona) w głowie grają nam tytułowe słowa z piosenki zespołu Tame Impala. Bo faktycznie czasami "The Less I Know the Better". Kiedy dochodzi do roszad w rodzinnej hierarchii, zarówno z młodych (jak i starszych) wychodzą najgorsze cechy charakterów. I głęboko skrywane tajemnice – a te to totalna jazda bez trzymanki. No tak: są tacy, jakimi ich stworzono. Lepiej nie znać szczegółów. Tak będzie lepiej dla wszystkich.Wychodzi na to, że po około dziesięciu godzinach współczujemy wszystkim Harriganom – a najbardziej tym, którzy "wbrew" własnej woli stali się częścią tego obłudnego ekosystemu z Londynu. W Harrym pojawia się zwątpienie, synowa Conrada nie wytrzymuje presji, a jego nieślubna córka – choć ukochana – traktowana jest przez Maeve niczym średniowieczny bękart.Ale dlaczego tak łatwo nam się przywiązać do Conrada Harrigana i reszty jego pionków, które tak pilnie układa na swojej podstarzałej szachownicy? Serial Ritchiego najczęściej triumfuje nie wtedy, kiedy stawia na brutalne sekwencje i bezwarunkowe sięganie po spust, ale właśnie przy konwersacjach – szczególnie tych damsko-męskich. Nawet jeśli rodzinny interes należy głównie do niepotrafiących kontrolować swoich emocji facetów, to właśnie partnerki potrafią ich krótko trzymać i to one wykładają wszelkie karty na stół (taka Maeve to naprawdę zręczna manipulatorka). Natomiast najbliżej nam do perspektywy wspomnianej Jan, trzymającej się z dala od Harriganów, ale wciąż będącej ofiarą ich wpływów. To ona widzi, że z jego męża zrobili potwora – niby wciąż go kocha, ale czuje, że musi uciec z tej toksyny i uratować córkę, zanim i dla niej będzie za późno.Niemniej mężowie i żony rozmawiają ze sobą niczym normalni ludzie, a nie klasyczne "Hollywoodzkie pary" – to być może największe zaskoczenie w całej " Strefie gangsterów ". Doprawdy większość scen dialogowych ma w sobie więcej mocy niż wystrzał z brytyjskiej giwery. To wtedy zostajemy bombardowani mieszanką dawki suspensu i dopaminy. I chwilami nie wyrabiamy – te przeżycia są bardziej intensywne niż rodzinne kłótnie w czasie kryzysu w 2008 roku. Bowiem wiemy, że w każdej chwili tron Harriganów możemy zastać we krwi, a naszą ulubioną postać (jeśli tak możemy ją nazwać?) znaleźć gdzieś na dnie Tamizy.Oglądanie " Strefy gangsterów " ma w sobie coś perwersyjnego – liczymy, że Harriganowie przetrwają ten londyński pożar, choć przecież powinniśmy chcieć powsadzać ich wszystkich za kratki. Czy to oznacza, że miejscami nie odbiegamy od ich zwierzęcych popędów do władzy i stawiania na szali życia drugiego człowieka? Raczej nie – Ritchie po prostu pozwala nam zanurzyć się w świecie, który w rzeczywistości nigdy nie będzie nam bliski. Gramy na jego zasadach – jesteśmy z Harriganami, czy tego chcemy, czy nie. Wszakże nie da się inaczej: to serial, który nie puszcza aż do przewrotnego finału. Dopiero wraz z napisami końcowymi poczujemy ulgę – do czasu, aż komórka Harry'ego zadzwoni ponownie.(W oddali słychać hardy głos faceta, który odbiera telefon. "I’m on my way, Conrad", mówi Harry. I wsiada do samochodu.)