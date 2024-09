Zero, czyli coś

Netflix

Nowy model, stare części. W " Terminatorze Zero ", serialowym reboocie kultowej serii science-fiction, wiele mówi się o przecieraniu szlaków oraz alternatywnych kursach rzeczywistości. Opowieścią rządzi jednak logika repetycji: w maszynie losującej wirują znajome toposy, struktury, postacie i wątki. Nauczeni przez popkulturę, wiemy doskonale, że przyszłość to tak naprawdę przeszłość – nasz los, wbrew temu, co twierdził John Connor, został wyryty w kamieniu, a przeznaczeniem artystów jest dreptać po własnych śladach. Czy nowe miejsce akcji, wycyzelowana forma oraz szczypta popfilozofii wystarczą, by przerwać ten zaklęty krąg?Podobnie jak w oryginale Jamesa Camerona oraz jego licznych sequelach, wszystko zaczyna się od skoku w czasie. Scena nieco zbyt cyrkowej jak na mój gust potyczki członkini ruchu oporu Eiko ( Sonoya Mizuno ) z morderczą maszyną służy nie tyle ekspozycji, co oczyszczeniu kubków smakowych. Wkrótce trafiamy bowiem w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, czyli do Tokio roku 1997. Przywodzące na myśl linię produktów firmy Boston Dynamics roboty żyją z ludźmi w pokoju, wykonując za nich podstawowe czynności, ułatwiając pracę, zastępując im bliskich i domowe zwierzaki. Oczywiście tam, gdzie jedni widzą symbiozę, inni dostrzegają co najwyżej kruchy sojusz.Umieszczenie wszędobylskich maszyn w "miejsko-społecznym" kontekście pozwala dostrzec w samej opowieści o Terminatorze pewną ciągłość. Zanim przejdziemy do holokaustu ("od greckiego holókauston, czyli ofiary całopalenia" – grzecznie wyjaśnia Sztuczna Inteligencja), jest jeszcze etap próby sił, gdy widmo zagłady rozrzedza się w wielkiej dyskusji na temat powinności i "natury" maszyn. Scenarzyści bezbłędnie oddają rzeczywistość tego cywilizacyjnego przesilenia i to właśnie w niej umieszczają bohaterów: zafiksowanego na celu terminatora z przyszłości, trafiającą w ślad za nim do współczesności Eiko, wreszcie – rodzinę dręczonego wizjami apokalipsy naukowca Malcolma ( Andre Holland ). Ten ostatni próbuje ogień zwalczyć ogniem, chce powstrzymać Skynet przy użyciu samoświadomej, filozofującej SI zwanej Kokoro ( Rosario Dawson ).– pyta kojącym głosem zerojedynkowy Bóg z maszyny. Ups.Osadzenie akcji w jasnej, słonecznej i tętniącej życiem metropolii to coś więcej niż miła odmiana. To również zapalnik nowych konwencji w ramach znanej i kochanej sagi. Jedną z nich jest dramat rodzinny, którego emocjonalnym centrum pozostają zaniedbywane przez Malcolma dzieciaki. Inną – transhumanistyczna rozprawka o naszej skomplikowanej relacji z SI. Jak nietrudno się domyślić, jest to miecz obosieczny. Z jednej strony, cieszy fakt, że " Terminator " znów ilustruje współczesne lęki, tak jak w latach 80. był odzwierciedleniem zimnowojennej paranoi. Z drugiej – seria jest najlepsza wtedy, gdy ludzi sprowadza do instynktu, maszyny do metafory, a fabułę – do szaleńczego pościgu. O " Zero " można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest serialem szlachetnym w swojej prostocie.Naukowiec błaga Kokoro o rozwagę w ocenie autodestrukcyjnej natury ludzkości. Ta odpowiada poezją:. To cytat ze "Światła księżyca" Verlaine'a, zilustrowany na ekranie równie znaną sonatą Debussy'ego. Motyw iluzji, oszustwa, podwójnej tożsamości w relacjach człowieka z maszyną istnieje w cyklu od jego początków, ale dopiero teraz stał się przedmiotem tak rozbudowanych, akademickich dyskusji (podobnie zresztą jak centralny dla serii wątek czasowego paradoksu, który – jak to paradoks – musi pozostać nierozwiązany). I nie miałbym z nim żadnego problemu, gdyby nie wpływał tak niekorzystnie na strukturę filmu, jego tempo i rytm. Sceny rozmów Malcolma z Kokoro to, niestety, hamulec ręczny w rozpędzonym bolidzie.Gdy wreszcie zaczyna się dziać, metal trze o metal, kule świszczą nad głową, a krew na ścianach układa się w impresjonistyczne wzory. Przepiękna animacja autorstwa weteranów ze studia Production I.G. była głównym marketingowym wabikiem. I dość powiedzieć, że nikt tu nie złożył obietnic bez pokrycia. Nowe wizje nuklearnej zagłady, jej pokłosia w postaci wyniszczającej wojny oraz naszego, spadającego w otchłań świata mają dziwaczny, niemal surrealistyczny majestat. Wezmę to z pocałowaniem ręki, a w bonusie dorzucę, że to najlepsza odsłona serii od czasu " Dnia sądu Camerona . Niby żaden wyczyn, lecz po raz pierwszy – jak to się w "Terminatorach" mawiało – można z nadzieją patrzeć w przyszłość.