Graliśmy w "Chernobylite"

Chernobylite od polskiego studia Farm51 () opowiada historię naukowca, który w wyniku katastrofy w Czarnobylu traci swoją ukochaną i po 30 latach wraca do strefy, aby ją odszukać. Twórcy w rozmowach ze mną przyznali, że jedną z głównych inspiracji było. I to właśnie ten powrót do miejsca odwiedzonego w przeszłości z ukochaną jest wspólnym mianownikiem obydwu produkcji. Wystarczy przypomnieć sobie drugą odsłonę tej popularnej serii, w której punkt wyjścia jest podobny.Farm51 to jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne studio, które swoją pracę opiera w dużej mierze na fotogrametrii. Jest to – w telegraficznym skrócie – technologia pozwalająca na robienie dokładnych skanów rzeczywistego otoczenia, które jest potem z pomocą grafików przenoszone do świata gry. Tę technologię cechuje przede wszystkim szybkość tworzenia grafiki w porównaniu z typowymi narzędziami modelowania 3D, ale potrzeba sporo nauki, żeby ją dobrze opanować, ogromnych przestrzeni dyskowych, żeby pomieścić dane, oraz oczywiście samego podróżowania w często niezbyt wygodne miejsca. Nie wspominając już o tak prostym fakcie, że graficy jednak częściej wolą stworzyć coś od zera, zamiast obrabiać grafiki ze skanów. Stąd też świat pokazany wnie jest kopią 1:1 tego, co znajdziecie w Prypeci i Czarnobylu. I dobrze, bo taka mieszanka zaoferuje każdemu, bez znaczenia czy był w tej okolicy czy nie, trochę zaskoczeń. Stacje z dozymetrami wyglądają identycznie, jak te w strefie, ale są umieszczone w zupełnie innych miejscach. Jak pod kątem grafiki wypada świat przeniesiony do gry w ten sposób? Wszystko wygląda świetnie i w pełni rozumiem, dlaczego ekipa stojąca za tą produkcją postawiła akurat na tę technologię.Głównymi inspiracjami przy produkcji tego tytułu pozabyłyoraz. I to bardzo dobrze czuć w mechanikach zaimplementowanych do gry. Naszą bazę wypadową możemy urządzać jak nam się żywnie podoba, edytor wygląda dokładnie tak samo jak ten w, łącznie z usuwaniem gruzu. Nasze centrum dowodzenia to nie tylko miejsce do spania i dekorowania. To również baza, z której możemy wysyłać naszych ludzi na misje. Ich morale zależne jest od ich sytości, więc warto dwa razy zastanowić się, czy nie przydzielić drużynie pełnej racji żywieniowej, mogącej zaprocentować w następnej ekspedycji. Na szczęście gra posiada system szybkiej podróży, podczas którego prześladować nas będą wspomnienia z przeszłości wyświetlane w dziwnym tunelu czasoprzestrzennym.Tym, co mnie zaskoczyło w mechanice gry, jest system dialogowy – mamy zazwyczaj kilka kwestii do wyboru, a głos naszej ukochanej podpowie nam po dokonaniu wyboru, czy podjęliśmy słuszną decyzję i czy nasz rozmówca nie nabiera wobec nas podejrzeń. Jednym z lepszych przykładów jest pierwsza misja, która rozgrywa się przy samym sercu wydarzeń z 1986 roku – reaktorze numer 4. Musimy się przekraść na teren elektrowni niezauważeni, jednak porażka nie oznacza od razu końca misji, co by miało zapewne miejsce w większości innych gier z tego gatunku. Zamiast tego mamy okazję spróbować przekonać strażnika, że tak naprawdę to zostaliśmy tu wysłani przez generała na inspekcję. Szybko jednak okazało się, że ten fortel nie przejdzie i kiedy już myślałem, że mogę pożegnać się z matuszką Rosją, mój kompan oddał dwa strzały z dachu wagonu stojącego nieopodal. To miła odmiana, kiedy gra jest w stanie nas zaskoczyć w ten sposób, zamiast pokazać kolejny nudny ekran zostałeś złapany, zacznij ponownie".Jeśli jednak zamiast słów wolimy oddawać strzały w stronę wrogów, to nie mam tu tyle dobrego do powiedzenia. Warto jednak podkreślić, że build, który miałem okazję ogrywać, opatrzony jest kodem Pre-alpha, więc wiele jeszcze może się zmienić w dynamice i konstrukcji gry. I zmienić się musi, bo wrogowie to bezmózgie Yeti, a ostatnią grą, w której naukowiec z bronią w ręku radził sobie lepiej niż wyszkoleni żołnierze, było. W żadnym wypadku nie jest to komplement, gdyż sztuczna inteligencja humanoidalnych wrogów jest znikoma i potrafiłem załatwić cały oddział, korzystając tylko z rewolweru. Ciekawym urozmaiceniem jest to, że co jakiś czas strzał wroga jest w stanie nas powalić na plecy. Na początku myślałem, że czas umierać, ale gdy po chwili protagonista podniósł się, nie wahałem się ani chwili, oddając kolejny strzał w stronę wroga.Po odniesieniu poważniejszy obrażeń warto jednak pomyśleć o leczeniu. Gra oferuje nam kilka opcji, a najprostszą z nich jest odszukanie apteczek, których jest, nomen omen, jak na lekarstwo. Ratunkiem może okazać się zbieranie grzybów, ziół i wszystkiego, co da się wrzucić do garnka (może poza tym napromieniowanym kaloszem w krzakach nieopodal) i upichcenie czegoś obleśnego, acz leczącego rany. Niczym wmożna tutaj szykować potrawy, które nie tylko nas wyleczą, ale również obniżą poziom radiacji. Znalezienie składników nie będzie trudne w tak zalesionym terenie, ale na wszelki wypadek nasz bohater wyposażony jest w podręczny skaner otoczenia, który wskaże okoliczne surowce.Ogrywanie tytułów w fazie pre-alpha nie jest prostym zadaniem, ale trzeba powiedzieć wprost – mam nadzieję, że wypuszczony dopiero co Early Access oferuje poprawę we wszystkich aspektach, w których obecnie gra kuleje. Boma naprawdę spory potencjał, żeby być kolejną grą, o której będzie mówił świat jeszcze przez długi czas. To, co ja miałem okazję przetestować, było takie jak promieniowanie w serialu – not great, not terrible.