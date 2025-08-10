Box Office USA: Warner znów triumfuje. "Zniknięcia" z rewelacyjnym debiutem

Michael De Luca i Pam Abdy triumfują. Dziś nikt już nie mówi o ich zwolnieniu, a pamiętajmy, że na początku tego roku ich czas na stołkach szefów wytwórni Warner Bros. był policzony. Teraz jednak trzy z pięciu najbardziej kasowych filmów roku należą do WB, a najnowsza premiera – "Zniknięcia" – jest na najlepszej drodze do osiągnięcia co najmniej 200 milionów dolarów tylko w Ameryce!
Od czwartku wiadomo było, że Warner ma kolejny w tym roku hit. "Zniknięcia"
zostały siódmą premierą studia od stycznia, która zadebiutowała na pierwszym miejscu. Aktualne szacunki WB mówią o otwarciu na poziomie 42,5 mln dolarów. Fantastycznie biorąc pod uwagę, że budżet wyniósł tylko 38 milionów.
Już po trzech (czterech) dniach w kinach jest to najbardziej kasowy film w karierze reżysera Zacha Creggera
("Barbarzyńcy
" w sumie zarobili bowiem "tylko" 40,8 mln dolarów).
Wygląda też na to, że "Zniknięcia"
będą się sprzedawać rewelacyjnie także w kolejnych tygodniach. W CinemaScore film otrzymał ocenę A-, a to oznacza, że ludzie będą polecać go swoim znajomym.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$421,6
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman (+1)
|$331,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|-
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie (-1)
|$326,8
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Jak wytresować smoka
|$261,6
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|7
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (+1)
|$230,4
|$117,6
|4,125
|25.07
|-
|$200
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (-1)
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|-
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$178,6
|$57,0
|3,732
|27.06
|-
|$300
|12
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
To, co nie udało się przed tygodniem "Nagiej broni
", zrealizował teraz "Zakręcony piątek 2"
. Disney podaje, że film zarobił na dzień dobry 29 milionów dolarów, czyli prawie dwa razy tyle, ile przed tygodniem komedia z Liamem Neesonem
.
Jednak powody do zadowolenia może mieć tylko Lindsay Lohan. Bez uwzględniania inflacji jest to bowiem najlepsze otwarcie w jej karierze
. A warto pamiętać, że "Zakręcony piątek 2"
to pierwszy film w szerokiej dystrybucji z nią w obsadzie od 2013 roku! Lohan
na taki hit czekała 12 lat.
Niestety dla Disneya "Zakręcony piątek 2"
okazał się frontloaderem
. W czwartek i piątek miał największe tłumy, po których prognozowano nawet 32 mln dolarów na otwarcie. Później jednak zainteresowanie mocno spadło.
To zresztą nie jedyna zła wiadomość dla Disneya. Jeśli studio liczyło, że sytuacja wokół widowiska Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"
uspokoi się, to niestety była to płonna nadzieja. Widowisko znów straciło 60% wpływów. W pierwszej dziesiątce tylko "Together
" ma większy spadek.
Jakby tego było mało, "Superman"
święci kolejny triumf wyprzedzając właśnie "Jurassic World: Odrodzenie"
na liście najbardziej kasowych premier tego roku.
W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jeszcze jednej nowości. To animacja "Sketch"
. Film trafił do kin już w środę i w ciągu pięciu dni zgarnął 5 milionów dolarów. Z tego z weekendu pochodzi 2,5 mln dolarów.
Box office USA: 8-10 sierpnia 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Zniknięcia (NOWOŚĆ)
|$36,8*
|$42,5
|1
|3202
|2
|Zakręcony piątek 2 (NOWOŚĆ)
|$25,9*
|$29,0
|1
|3975
|3
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-2)
|$15,5
|$230,41
|3
|3600
|4
|Pan Wilk i spółka 2 (-2)
|$10,4
|$43,41
|2
|3860
|5
|Naga broń (-2)
|$8,38
|$33,01
|2
|3363
|6
|Superman (-2)
|$7,8
|$331,24
|5
|2920
|7
|Jurassic World: Odrodzenie (-2)
|$4,7
|$326,8
|6
|2691
|8
|F1: Film (-1)
|$2,84
|$178,58
|7
|1351
|9
|Together (-3)
|$2,6
|$17,21
|2
|2225
|10
|Sketch (NOWOŚĆ)
|$2,53
|$5,02
|1
|2157
W czwartek do kin trafi wznowienie "Shin Godzilla"
oraz kolejny mega-hit z Bollywood "War 2"
. Cztery duże premiery czekają z kolei na widzów w piątek: kryminał z Sydney Sweeney "Americana"
(który na dystrybucyjną premierę czekał ponad dwa lata), akcyjniak "Nikt 2"
, nowy Spike Lee
z Denzelem Washingtonem "Od góry do dołu"
oraz horror "Jimmy and Stiggs"
od reżysera "Ściętej nocy
".