To ptak? To samolot? Nie! To "Superman" na VOD

Portal When to Stream twierdzi, że wie, kiedy widowisko komiksowe od DC Studios "Superman" trafi na platformy streamingowe. Jeśli te informacje się potwierdzą, to film będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu jeszcze w tym miesiącu.

"Superman" przekonał do siebie Amerykanów



Widowisko Jamesa Gunna rozpoczęło nową erę w ekranizacjach komiksów DC. "Superman" trafił do kin na początku lipca i w Ameryce okazał się wielkim hitem. Aktualnie na jego koncie jest 325,6 mln dolarów. To czyni z niego siódmą najbardziej kasową ekranizacją komiksów DC w historii. Jeśli zarobi jeszcze 10 milionów dolarów, awansuje na czwarte miejsce.


A jest to możliwe, bo choć premiera na VOD zbliża się wielkimi krokami, to jeszcze chwilę będziemy musieli na nią poczekać. Przynajmniej tak twierdzi portal When to Stream. Według jego źródeł "Superman" w USA trafi na platformy streamingowe 26 sierpnia, czyli 45 dni po premierze kinowej. To o 10 dni później od tego, co twierdził pod koniec lipca portal World of Reel. Tylko czas pokaże, kto miał dostęp do lepszych źródeł.

Oczywiście na razie "Superman" będzie dostępny wyłącznie na tych platformach, które oferują sprzedaż cyfrowych kopii lub też odpłatne wypożyczenie. Data premiery na HBO Max na razie nie została ujawniona.

Posłuchaj podcastu o filmie "Superman"





"Superman" to pierwszy pełnometrażowy film fabularny z nowego ekranowego uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe.

Główną rolę w filmie zagrał David Corenswet. Partnerują mu Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Zlatko Buric i Sara Sampaio.

Zwiastun filmu "Superman"



