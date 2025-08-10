Newsy Seriale O kim opowie spin-off anime "One Piece"?
O kim opowie spin-off anime "One Piece"?

O kim opowie spin-off anime "One Piece"?
"One Piece Day" to coroczne wydarzenie oddające hołd hiperpopularnej mandze Eiichiro Ody i opartemu na niej serialowi anime. Zazwyczaj częścią obchodów dnia "One Piece" jest ogłaszanie dotyczących serii nowości i ciekawostek. W tym roku dowiedzieliśmy się, że w przygotowaniu jest spin-off serii.
  

Powstaje anime "One Piece: Heroines"




Oficjalny kanał "One Piece" w serwisie X ujawnił, że powstanie ekranizacja powieści "One Piece: Heroines". Książka doczeka się ekranizacji w formie nowego serialu anime.
    
Fani "One Piece" będą mogli cieszyć się odcinkami ukazującymi urok bohaterek, których nie zobaczycie w głównej historii, czytamy w oficjalnym poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Książka "One Piece: Heroines" zbiera opowiadania o perypetiach takich bohaterek jak Nami, Nico Robin, Boa Hancock i Uta. W Japonii została wydana w 2021 roku. Jej oficjalna anglojęzyczna wersja ukazała się w kwietniu 2025 roku.

Wśród twórców nowego anime są Haruka Kamatani (reżyseria), Momoka Toyoda (scenariusz) i Takashi Kojima (design postaci). Na razie nie znamy daty premiery ani szczegółów formatu (np. ilości odcinków).

"One Piece" Netfliksa – teaser drugiego sezonu



Na premierę czeka już drugi sezon aktorskiej wersji "One Piece" przygotowanej przez platformę Netflix. Zobaczcie właśnie ujawniony tester drugiego sezonu:
 

