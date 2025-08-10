"Far Cry". Ubisoft nie dochował tajemnicy. Będzie serial od twórcy "Obcy: Ziemia"!

Co to była za wpadka. Na stronach Ubisoftu pojawił się komunikat o serialu "Far Cry". Wiadomość została bardzo szybko usunięta, jednak było już za późno. Fani podzielili się informacją na temat w sieci.
Adaptacja "Far Cry" nadchodzi?
"Far Cry" to jedna z najbardziej znanych marek Ubisoftu, choć ostatnia gra – "Far Cry 6" z 2021 roku – nie została przyjęta zbyt dobrze przez fanów. Koncern growy więc już od ponad dekady zapowiada adaptację serii w formie filmu lub serialu.
Co prawda "Far Cry" został już raz zekranizowany. Dokonał tego Uwe Boll w 2008 roku. Wersja z Tilem Schweigerem w głównej roli nie została jednak zbyt ciepło przyjęta.
Według (skasowanego) komunikatu Ubisoftu nowy pomysł na adaptację gier to serial, który ma powstać we współpracy ze stacją FX. Projekt pomyślany jest jako antologia, w której każdy sezon będzie opowiadał inną historię z inną obsadą.