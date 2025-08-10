Newsy Filmy "Batman 2": James Gunn dementuje plotkę o TEJ postaci
Filmy

"Batman 2": James Gunn dementuje plotkę o TEJ postaci

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Batman+2%22+z+Robinem+czy+bez+James+Gunn+zabiera+g%C5%82os-162405
&quot;Batman 2&quot;: James Gunn dementuje plotkę o TEJ postaci
źródło: Getty Images
autor: Katie Flores
W piątek w sieci pojawiła się pogłoska, według której w widowisku "The Batman: Part II" ma pojawić się pewna ikoniczna postać z otoczenia Mrocznego Rycerza. Szef DC Studios James Gunn zabrał głos w sprawie plotki.

"The Batman: Part II" jednak bez Robina?




Hollywoodzki reporter Jeff Sneider ujawnił w piątek, że w scenariuszu filmu "The Batman: Part II", który napisali Matt Reeves i Mattson Tomlin, pojawi się zamaskowany podopieczny Batmana, Robin – a konkretnie Dick Grayson.

James Gunn, szef DC Studios i reżyser m.in. "Supermana" – jak to ma w zwyczaju – skomentował nową pogłoskę w serwisie Threads.

Ludzie, proszę, przestańcie wierzyć w te nonsensy. Myślę, że z sześć osób czytało ten scenariusz. Nikt nie wie nic o "Batmanie 2", napisał Gunn.

Wszystko, co słyszeliście o tym filmie, to wymysł albo przypuszczenie, dodał w innym poście.
   
W "The Batman: Part II" tytułową rolę zagra ponownie Robert Pattinson. Będą mu partnerować Zoë Kravitz (Kobieta-Kot), Jeffrey Wright (Komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred) oraz Colin Farrell (Pingwin). Za kamerą stanie najprawdopodobniej raz jeszcze Matt Reeves. Zdjęcia mają ruszyć wiosną przyszłego roku. 

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Batman"


     
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Batmanie" Matta Reevesa rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 


Zobacz zwiastun "Batmana"



"Batman" trafił na ekrany w 2022 roku. W tytułową rolę wcielił się Robert Pattinson, któremu partnerowali m.in. Zoë Kravitz (jako Kobieta-Kot), Jeffrey Wright (jako Gordon) i Colin Farrell (jako Pingwin). Przypominamy zwiastun: 


Gotham City. Sadystyczny seryjny morderca, Człowiek-Zagadka, zaczyna mordować ważne osobistości ze świata polityki, rozpoczynając tym samym grę z Batmanem. Bruce Wayne współpracując z Departamentem Policji Gotham City, śledzi ukrytą korupcję w mieście. Prowadzone śledztwo doprowadza do odkrycia ciemnych sekretów związanych z jego rodziną.

Powiązane artykuły James Gunn

Zobacz wszystkie artykuły

The Batman Part II  (2027)

 The Batman Part II

Batman  (2022)

 Batman

Pingwin  (2024)

 Pingwin

Mroczny Rycerz  (2008)

 Mroczny Rycerz

Najnowsze Newsy

Filmy

To się dzieje! Nowa próba adaptacji "Space Invaders"

Seriale Telewizja Gry

"Far Cry". Będzie serial od twórcy "Obcy: Ziemia"!

9 komentarzy
Seriale

O kim opowie spin-off anime "One Piece"?

VOD Seriale Wideo Multimedia

"One Piece". Netflix pokazał nowy teaser i zdjęcia z 2. sezonu

7 komentarzy
VOD Filmy

To ptak? To samolot? Nie! To "Superman" na VOD

12 komentarzy
VOD Filmy

John Cena w kolejnej komedii akcji. Tym razem z Kevinem Hartem

7 komentarzy
Filmy

Warner nie wierzy w Toma Cruise'a. Widowisko "Deeper" zatonęło

52 komentarze