"Batman 2": James Gunn dementuje plotkę o TEJ postaci

W piątek w sieci pojawiła się pogłoska, według której w widowisku "The Batman: Part II" ma pojawić się pewna ikoniczna postać z otoczenia Mrocznego Rycerza. Szef DC Studios James Gunn zabrał głos w sprawie plotki.
"The Batman: Part II" jednak bez Robina?
Hollywoodzki reporter Jeff Sneider ujawnił w piątek, że w scenariuszu filmu "The Batman: Part II
", który napisali Matt Reeves
i Mattson Tomlin
, pojawi się zamaskowany podopieczny Batmana
, Robin
– a konkretnie Dick Grayson
. James Gunn
, szef DC Studios i reżyser m.in. "Supermana
" – jak to ma w zwyczaju – skomentował nową pogłoskę w serwisie Threads. Ludzie, proszę, przestańcie wierzyć w te nonsensy. Myślę, że z sześć osób czytało ten scenariusz. Nikt nie wie nic o "Batmanie 2"
, napisał Gunn
. Wszystko, co słyszeliście o tym filmie, to wymysł albo przypuszczenie
, dodał w innym poście.
W "The Batman: Part II
" tytułową rolę zagra ponownie Robert Pattinson
. Będą mu partnerować Zoë Kravitz
(Kobieta-Kot
), Jeffrey Wright
(Komisarz Gordon
), Andy Serkis
(Alfred
) oraz Colin Farrell
(Pingwin
). Za kamerą stanie najprawdopodobniej raz jeszcze Matt Reeves
. Zdjęcia mają ruszyć wiosną przyszłego roku.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Batman"
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Batmanie
" Matta Reevesa
rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Zobacz zwiastun "Batmana"
"Batman
" trafił na ekrany w 2022 roku. W tytułową rolę wcielił się Robert Pattinson
, któremu partnerowali m.in. Zoë Kravitz
(jako Kobieta-Kot
), Jeffrey Wright
(jako Gordon
) i Colin Farrell
(jako Pingwin
). Przypominamy zwiastun:
Gotham City. Sadystyczny seryjny morderca, Człowiek-Zagadka, zaczyna mordować ważne osobistości ze świata polityki, rozpoczynając tym samym grę z Batmanem. Bruce Wayne współpracując z Departamentem Policji Gotham City, śledzi ukrytą korupcję w mieście. Prowadzone śledztwo doprowadza do odkrycia ciemnych sekretów związanych z jego rodziną.