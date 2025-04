Ostatni nie będą pierwszymi: Rozmawiamy z obsadą i twórcą "The Last of Us"

Pedro Pascal i Bella Ramsey

Ostatni nie będą pierwszymi, bynajmniej. Świat " The Last of Us " nie wybacza, nie daje rozgrzeszenia, błędy i winy karane są od razu, zwykle śmiercią. Lub, o zgrozo, życiem – jak się wydaje, wiecznym, jako część pasożytniczej grzybni, która przejęła zajmowane dotychczas przez człowieka miejsce ostatniego ogniwa łańcucha pokarmowego. Maczużnik infekujący kolejne żywe organizmy to jednak istota amoralna, działająca bez planu, bez grafiku, bez żadnego celu innego niż przeżycie. Ale nie robi nic przeciwko naturze. Raczej zgodnie z nią. Dlatego to człowiek jawi się niczym intruz na Ziemi, którą potrafi wyłącznie ujarzmiać, podbijać i przerabiać na swoją modłę.A jednak drugi sezon " The Last of Us ", choć nadal opowiada o zmaganiach tych, którym udało się przetrwać pandemię, pokazuje ludzkość jako pogodzoną z losem i z nowym. Nie towarzyszy temu rezygnacja, ale nowa nadzieja: że da się ocalić ze starego porządku to, co godne jest ocalenia, i zbudować na tym coś innego, trwałego. Pierwszy odcinek wygląda na niemalże sielankowy. Zagrożenie może i jest widoczne, ale ledwie majaczy na horyzoncie. Za palisadami miasta Jackson, gdzie narodziła się społeczność postapokaliptyczna, tętni prawdziwe życie, nie jego marna namiastka czy liche przebieranki. Od wydarzeń z pierwszego sezonu minęło pięć lat – przez ten czas wydarzyło się wszystko i nic. Jak mówi nam aktorka Bella Ramsey , z którą mieliśmy okazję porozmawiać: dla Ellie, młodej bohaterki serialu, było to jednak formacyjne pół dekady., mówi Ramsey.Kto nie miał doświadczenia z pierwowzorem serialu, grą o tym samym tytule, i nie szperał za bardzo, by dowiedzieć się, jakie będą dalsze losy Ellie, może odebrać kolejne słowa aktorki jako cokolwiek niejasne, zbyt ogólne. Zdradzić możemy jedynie, że przez ten czas, który minął poza ekranem, drogi dziewczyny i jej mentora rozeszły się z przyczyn, które zostają ujawnione dość prędko. Ramsey dodaje, że ten dylemat będzie towarzyszył Ellie przez cały sezon. Ale Jackson to nie tylko ona i jej przybrany rodzic, to też szereg postaci równie ważnych dla rozwoju fabuły. Powracają między innymi brat Joela Tommy oraz jego żona Maria. Oboje są filarami raczkującej jeszcze społeczności, teoretycznie demokratycznej, ale posiadającej ciało decyzyjne, gdzie mniejszość wydaje wyroki na podstawie opinii większości. Wcielający się w tę dwójkę Gabriel Luna Rutina Wesley przekonują nas, że ich ekranowa chemia jest odbiciem łączącej ich poza kamerami więzi., opowiada nam Luna Wesley , zapytana o ewolucję swojej postaci, mówi tak: Luna z miejsca dorzuca swoje trzy grosze:Oczywiście Jackson to jedynie punkt wyjścia, bo serial zabiera Ellie (a także nas) na kolejną wyprawę przez Stany Zjednoczone. Materiał źródłowy, gra, proponowała różne punkty widzenia, manipulowała biegiem zdarzeń, tkała narrację tak, aby gracze dostrzegli relatywizm postaw, przewartościowali to, co zobaczyli wcześniej. Ale jak przenieść to z jednego ekranu na drugi, z konsoli na streaming?, showrunner i scenarzysta lwiej części serialu, mówi nam tak:[Druckmann i Gross, scenarzyści gry – przyp. red.]Gra wywołała spore poruszenie i niemałe kontrowersje z uwagi na postać Abby, nemezis Ellie, którą kocha się nienawidzić – przynajmniej do czasu. Ale wszystkie oblicza tej historii poznamy zapewne dopiero za kilka lat, bo drugi sezon obejmuje jedynie wycinek gry. Wymagało to od Mazina niemałej woltyżerki., zamyśla się.Można chyba założyć, że doświadczenie, o którym mówi Mazin , jest wspólne dla wszystkich grających. Błędem byłoby jednak postrzegać " The Last of Us " jako opowieść skrojoną pod graczy, nic z tych rzeczy. Może nawet przeciwnie? Jak pisałem przy okazji premiery pierwszego sezonu, jeszcze nie tak dawno dyskutowaliśmy o tym, czy gry mogą być tak dobre jak kino czy telewizja, a dzisiaj zastanawiamy się z kolei, czy jeden z lepszych seriali ostatnich lat jest równie dobry, co gra. Odpowiedzi albo nie znajdziemy nigdy, albo otrzymamy ich całe mnóstwo, zależnie od miejsca siedzenia. O tym właśnie traktuje poniekąd drugi sezon " The Last of Us ". Jutro premiera pierwszego odcinka, a za tydzień eksploduje istna bomba i wtedy wszyscy zrozumieją słowa Belli Ramsey . Prorocze, złowieszcze i prawdziwe.