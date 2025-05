Twórcy opowiadają o pracach nad szokującym 5. odcinkiem "The Last of Us"

Twórcy i obsada o piątym odcinku "The Last of Us"

Piąty odcinek drugiego sezonu okazał się punktem zwrotnym nie tylko w kontekście serialowej historii, ale i naszego stosunku do protagonistki " The Last of Us ", Ellie ( Bella Ramsey ). Jej bestialska konfrontacja z Norą ( Tati Gabrielle ) każe zmienić spojrzenie na bohaterkę, której dotąd kibicowało w każdym działaniu tak wielu fanów serialu. O pracach nad scenami poszukiwania Abby ( Kaitlyn Dever ) odpowiedzialnej za śmierć Joela ( Pedro Pascal ) i późniejszych tortur, jakich dopuszcza się Ellie, opowiada Craig Mazin , showrunner serialu " The Last of Us ".– powiedział scenarzysta serialu, po czym dodał:Z kolei reżyser Stephen Williams zwrócił uwagę dziennikarzy na starania, by w bardziej stonowanych momentach odcinka tak wyraźnie dało się odczuć wpływ Joela na resztę bohaterów oraz pustkę, jaką w ich życiu pozostawiła jego śmierć. Tak było chociażby w scenie, gdy Ellie gra na gitarze w opuszczonym audytorium, o której Williams opowiada, że sprawiła ponoć, że wszyscy mieli "wilgotne oczy" w trakcie jej kręcenia.– powiedział reżyser.