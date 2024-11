"Ściąga z gadania" - kampania społeczna na rzecz integracji nastolatków z Polski i Ukrainy od Save the Children Polska

Save the Children Polska dotyka w kampanii " Ściąga z gadania " poważnego problemu. Wiele ukraińskich nastolatków wciąż zmaga się z barierami w dostępie do polskiego systemu edukacji, takimi jak: brak znajomości języka polskiego i procesów rekrutacyjnych, czy obawa przed brakiem akceptacji ze strony rówieśników.- podkreśla Bujar Hoxha, dyrektor krajowy Save the Children Polska.Kampania "Ściąga z gadania" ma na celu przełamywanie barier w szkole i pomoc uczniom w znalezieniu wspólnego języka. Poprzez proste, codzienne zwroty, takie jak: “Cześć"/Привіт (Prywit), Co u Ciebie?/Як справи? (Jak sprawy?), Grasz w gałę?/граєш в футбік? (Hrajesz w futbik?), uczniowie mogą łatwiej nawiązywać kontakty, co wspiera ich integrację w nowym środowisku. A to pokazuje, jak wiele ich łączy niezależnie od pochodzenia. Została też objęta honorowym patronatem Ministry Edukacji Narodowej.Save the Children Polska już od ponad 2,5 roku zapewnia dzieciom stały dostęp do wysokiej jakości edukacji formalnej i nieformalnej. Wsparcie otrzymały 4 szkoły ukraińskie i 26 polskich, 50 cyfrowych centrów edukacyjnych a działania integracyjne odbyły się w 75 bibliotekach. Oferuje także wsparcie międzykulturowe oraz bezpieczne przestrzenie do nauki i zabawy. Save the Children Polska organizuje także kursy języka polskiego, które odbywają się zarówno w szkołach, jak i centrach edukacyjnych, a także online na platformie edukacyjnej dostępnej w całym kraju. Skorzystało już z nich niemal 12 tys. osób.Za pomysł i realizację kampanii odpowiada Supermarket Agencja Kreatywna, planowaniem mediów zajął się dom mediowy Media Direction, spot wyprodukował dom produkcyjny Shoot Me, a wyreżyserował go Maciej Dydyński.Save the Children to globalna organizacja pozarządowa założona w Wielkiej Brytanii w 1919 roku. Dzięki obecności w ponad 120 krajach i zespołowi liczącemu 25 000 oddanych pracowników staramy się poprawiać jakość życia dzieci na całym świecie. Ściśle współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, rządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, aby zapewnić przestrzeganie praw dzieci i uczynić ich głos słyszalnym. Chcesz wspomóc działania Fundacji na rzecz dzieci w Polsce – odwiedź stronę internetową: Save the Children | Wspieraj | Poland