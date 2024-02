"Śleboda": SkyShowtime kręci w Polsce serial kryminalny. Za kamerą reżyser "Znachora"

"Śleboda": etno-kryminał od reżysera "Znachora"

"Śleboda": fabuła

SkyShowtime inwestuje w Polsce

To adaptacja pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz, a za reżyserię odpowiadamający na koncie takie hity jak " Znachor " i " Wataha ".– powiedział Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.Więcej szczegółów dotyczących tego projektu zostanie ogłoszonych w późniejszym czasie.Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, jedzie w Tatry, by szukać własnej tożsamości. Znajduje trupa. Zmasakrowane zwłoki z Doliny Suchej Wody należą do starego górala Jana Ślebody. Jego historia wiedzie ku wstydliwie skrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero pierwszą ze zbrodni, które zdają się karą za stare grzechy. Czy Anka i tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń odkryją, kto zabija w Murzasichlu? Dlaczego krwią ofiar maluje swastykę? I czy przekonają się, ile dla górali warta jest śleboda, czyli wolność?Przypomnijmy, że pierwszą polską produkcją SkyShowtime była zeszłoroczna " Warszawianka ". Serial nie został jednak zrealizowany bezpośrednio na zamówienie platformy lecz odkupiony od HBO. Warszawianka " opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc ) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.