Oto nowe zdjęcie z planu "Śnieżki"!

zapowiadała w jednym z wywiadów Rachel Zegler Aktorka wskazała również, że historia Śnieżki wymaga pewnej aktualizacji - oryginalna opowieść zdaniem Zegler przedstawia bowiem "dziwną" historię miłości między Księciem a Śnieżką, w której mężczyzna "dosłownie prześladuje" kobietę. Słowa te wywołały spore kontrowersje w amerykańskiej prasie. Aktorka musiała wówczas prędko zareagować, uspokajając fanów, że jej słowa wcale nie miały zapowiadać zrezygnowania z romantycznej warstwy opowieści, która jest integralna i kluczowa dla sensów całej baśni.W obsadzie są również Andrew Burnap Ansu Kabia , Dujonna Gift, Martin Klebba Przypomnijmy, że budżet, który miał pierwotnie wynieść 180-200 milionów dolarów, na koniec 2023 roku rozrósł się do 270 milionów dolarów. W roku 2024 do tej puli dodano kolejne kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt milionów. By film odniósł oczekiwany sukces finansowy, Disney musi rozbić bank i zagwarantować sobie publiczność godną ich największych widowisk ostatnich lat. Pytanie, czy postać samej Śnieżki jest dla młodych widzów wystarczająco ekscytującą bohaterką, zostanie zweryfikowane w kasach kin za nieco ponad dwa miesiące.Za sterami produkcji stanął Marc Webb , twórca " Niesamowitego Spider-Mana ". Autorkami scenariusza są Greta Gerwig (" Barbie ") i Erin Cressida Wilson (" Dziewczyna z pociągu ").