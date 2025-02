Rachel Zegler: krytyka to przejaw miłości do Śnieżki

Co powiedziała Rachel Zegler?

Warto z tej okazji przypomnieć, że o kontrowersjach wokół Zegler mówi się w ostatnim czasie więcej niż o samym filmie. Aktorka najpierw była krytykowana za swoje kolumbijskie pochodzenie, nieprzystające do powszechnego wyobrażenia o postaci Śnieżki. Potem nagrabiła sobie komentarzami na temat oryginalnej wersji filmu z 1937 roku, którą nazwała "przestarzałą", a zachowanie księcia określiła "dosłownie prześladowaniem". W zeszłym roku z kolei głośno sprzeciwiała się kandydaturze prezydenckiej Donalda Trumpa , co zachęciło część potencjalnych widzów do bojkotu filmu.– powiedziała aktorka. Na pytanie o swoje słowa na temat starej wersji historii o Śnieżce Zegler dodała:W dalszej części wywiadu Zegler podzieliła się też swoimi spostrzeżeniami na temat znaczenia reprezentacji w wysokobudżetowych widowiskach filmowych.Przypomnijmy, że budżet " Śnieżki ", który miał pierwotnie wynieść 180-200 milionów dolarów, na koniec 2023 roku rozrósł się do 270 milionów dolarów. W roku 2024 do tej puli dodano kolejne kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt milionów. By film odniósł oczekiwany sukces finansowy, Disney musi rozbić bank i zagwarantować sobie publiczność godną ich największych widowisk ostatnich lat. Pytanie, czy postać samej Śnieżki jest dla młodych widzów wystarczająco ekscytującą bohaterką, zostanie zweryfikowane w kasach kin za nieco ponad dwa miesiące.Za sterami produkcji stanął Marc Webb , twórca " Niesamowitego Spider-Mana ". Autorkami scenariusza są Greta Gerwig (" Barbie ") i Erin Cressida Wilson (" Dziewczyna z pociągu ").