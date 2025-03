Czy Rachel Zegler zagra jeszcze u Disneya?

Rachel Zegler była nieodpowiedzialna

Zwiastun filmu "Śnieżka"

Obszerny artykuł na temat możliwych powodów klapyw kinach pojawił się ostatnio na portalu Variety. Tekst jednoznacznie pokazuje, kto zdaniem anonimowych źródeł związanych z Disneyem jest odpowiedzialny za finansowe fiasko. Nie są to osoby odpowiedzialne za budżet widowiska ani te, które zdecydowały o castingu. Winną jest Rachel Zegler Kierownictwo Disneya ponoć wiedziało, że będą problemy, kiedy lotem błyskawicy po Internecie rozeszły się krytyczne słowa Zegler na temat animowanejDisneya. Powiedziała wtedy m.in.:Mimo tych słów nie zdecydowano się jej zwolnić. Disney chciał ponoć uniknąć powtórki sytuacji z Giną Carano , która po zwolnieniu z serialu " The Mandalorian " za wypowiedzi w mediach społecznościowych pozwała Disney za łamanie prawa o wolności słowa.Jeśli w studiu mieli nadzieję, że Zegler w przyszłości powstrzyma się od medialnych ekscesów, to przeżyli prawdziwy szok podczas D23, kiedy to Zegler razem z Gal Gadot zaprezentowała pierwszy zwiastunAktorka o wydarzeniu napisała na X. Jednak na promocji filmu nie skończyła. Dodała w poście zdanie:Przedstawiciele Disneya interweniowali wtedy u ludzi Zegler , a producent Marc Platt specjalnie przyleciał do Nowego Jorku, by osobiście porozmawiać z aktorką. Mimo to ta pozostała nieugięta i postu nie zdjęła.Jak powiedział jeden z anonimowych rozmówców portalowi Variety:Podobno post Zegler wywołał kampanię nienawiści wobec pochodzącej z Izraela Gal Gadot . Pojawiły się groźby śmierci. Disney musiał zaangażować dla niej ochroniarza.Kiedy Donald Trump wygrał w listopadzie wybory, Zegler znów dała o sobie znać w mediach społecznościowych pisząc:Tym razem naciski ze strony Disneya było dużo silniejsze i ostatecznie Zegler za swoje słowa publicznie przeprosiła.Studio wymusiło na niej współpracę ze specjalistą od mediów społecznościowych. Efektem tego były m.in. słowa skierowane do jej hejterów, w których wyrażała się o nich z uznaniem i interpretując ich ataki na swoją osobę jako wyraz miłości dla ukochanej księżniczki Disneya.Jeśli rzeczywiście tak postrzegana jest aktorka w wytwórni, to jej szanse na bycie gwiazdą kolejnej produkcji Disneya wydają się minimalne.