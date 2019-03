"Światło, którego nie widać" jako serial Netfliksa

Firma producencka Shawna Levy'ego 21 Laps zekranizuje nagrodzoną Pulitzerem powieść Anthony'ego Doerra. Książka została wydana w Polsce pod tytułemProjekt pomyślany jest jako serial limitowany. Pokaże go platforma Netflix. Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty.Marie-Laure mieszka wraz z ojcem w Paryżu, jako sześciolatka traci wzrok i odtąd uczy się poznawać świat przez dotyk i słuch. Pięćset kilometrów na północny wschód od Paryża w Zagłębiu Ruhry mieszka Werner Pfennig, który jako mały chłopiec stracił rodziców. Podczas jednej z zabaw Werner znajduje zepsute radio, naprawia je i wkrótce staje się ekspertem w budowaniu i naprawianiu radioodbiorników. Odtąd Werner poznaje świat, słuchając radia. Kiedy hitlerowcy wkraczają do Paryża, dwunastoletnia Marie-Laure i jej ojciec uciekają do miasteczka Saint-Malo w Bretanii. Werner Pfennig trafia tam kilka lat później. Służy w elitarnym oddziale żołnierzy, który zajmuje się namierzaniem wrogich transmisji radiowych. Podczas nalotu aliantów na Saint-Malo losy tej dwójki splatają się... [notka wydawcy]