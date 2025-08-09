Będzie śmiesznie? Kristen Wiig i Jonah Hill kręcą komedię

Czyżby do Hollywood wracały komedie? Do obsady nowego filmu, który reżyseruje Jonah Hill, dołączyła właśnie była gwiazda "Saturday Night Live", Kristen Wiig. O czym opowie "Cut Off"?
Kristen Wiig w filmie "Cut Off"
"Cut Off" opowie historię pary dwujajowych bliźniaków, którym niezwykle bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe. Jonah Hill nie tylko stanie za kamerą – napisał też scenariusz filmu w duecie z Ezrą Woodsem. Getty Images © Orlando Ramirez
Projekt powstaje dla wytwórni Warner Bros. Zdjęcia mają ruszyć jesienią. Premierę zapowiedziano na 17 lipca 2026 roku
.
Wcześniej zobaczymy jednak inny film Hilla
, stworzony dla Apple'a "Outcome
". Jego premiery możemy spodziewać się jeszcze w tym roku na platformie Apple TV+. Bohaterem "Outcome
" będzie Reef (Reeves
), zniszczony przez życie hollywoodzki gwiazdor. Kiedy dostaje tajemnicze wideo, musi zmierzyć się z dręczącymi go demonami i zadośćuczynić tym, których skrzywdził. Obok niego na ekranie wystąpią także Matt Bomer
i wracająca na dobre do aktorstwa Cameron Diaz
. Kristen Wiig
zobaczymy niedługo w drugim sezonie serialu "Palm Royale
".
"Palm Royale" – zwiastun
O czym opowiada serial "Palm Royale"?
W 1969 roku ambitna kobieta postanawia przekroczyć linie podziałów między bogatymi a biednymi i stać się częścią najbardziej wytwornego, a zarazem zdradzieckiego grona w Ameryce: śmietanki towarzyskiej Palm Beach.