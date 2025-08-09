Newsy Filmy Będzie śmiesznie? Kristen Wiig i Jonah Hill kręcą komedię
Będzie śmiesznie? Kristen Wiig i Jonah Hill kręcą komedię

Czyżby do Hollywood wracały komedie? Do obsady nowego filmu, który reżyseruje Jonah Hill, dołączyła właśnie była gwiazda "Saturday Night Live", Kristen Wiig. O czym opowie "Cut Off"?
  

Kristen Wiig w filmie "Cut Off"



GettyImages-2227784422.jpg Getty Images © Orlando Ramirez


"Cut Off" opowie historię pary dwujajowych bliźniaków, którym niezwykle bogaci rodzice w końcu odcinają wsparcie finansowe.

Jonah Hill nie tylko stanie za kamerą – napisał też scenariusz filmu w duecie z Ezrą Woodsem. Projekt powstaje dla wytwórni Warner Bros. Zdjęcia mają ruszyć jesienią. Premierę zapowiedziano na 17 lipca 2026 roku.
   
Wcześniej zobaczymy jednak inny film Hilla, stworzony dla Apple'a "Outcome". Jego premiery możemy spodziewać się jeszcze w tym roku na platformie Apple TV+. Bohaterem "Outcome" będzie Reef (Reeves), zniszczony przez życie hollywoodzki gwiazdor. Kiedy dostaje tajemnicze wideo, musi zmierzyć się z dręczącymi go demonami i zadośćuczynić tym, których skrzywdził. Obok niego na ekranie wystąpią także Matt Bomer i wracająca na dobre do aktorstwa Cameron Diaz

Kristen Wiig zobaczymy niedługo w drugim sezonie serialu "Palm Royale".

"Palm Royale" – zwiastun




O czym opowiada serial "Palm Royale"?



W 1969 roku ambitna kobieta postanawia przekroczyć linie podziałów między bogatymi a biednymi i stać się częścią najbardziej wytwornego, a zarazem zdradzieckiego grona w Ameryce: śmietanki towarzyskiej Palm Beach.

