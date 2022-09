"Assassin's Creed Mirage" oficjalnie zapowiedziany

Ubisoft nie ma szczęście do trzymania w tajemnicy swoich zapowiedzi i jeszcze przed oficjalnym ujawnieniem " Assassin's Creed Mirage " w internecie krążyła masa informacji, które finalnie okazały się być prawdą. W najnowszej odsłonie serii wcielimy się w młodego Basima, gra zabierze nas do IX-wiecznego Bagdadu, a premierę zaplanowano na przyszły rok. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.Opis wydawcy:Poznaj historię Basima, sprytnego złodzieja ulicznego trapionego koszmarnymi wizjami, który szuka odpowiedzi i sprawiedliwości, przemierzając tętniące życiem ulice Bagdadu z dziewiątego wieku. Dzięki tajemniczej i starożytnej organizacji, znanej jako Ukryci, Basim stanie się zabójczym mistrzem asasynów i odmieni swój los w sposób, którego nawet się nie spodziewał.- Odkryj grę akcji z wciągającą fabułą, śledząc transformację zbuntowanego młodego człowieka w wyrafinowanego mistrza asasynów.- Wyrusz do Alamutu, legendarnej siedziby asasynów, którzy stworzyli Kredo, by razem z nami z głębi serca oddać hołd grze, od której wszystko się zaczęło.- Na nowo spojrzyj na kultowe funkcje i rozgrywkę, które od 15 lat tworzą naszą serię i płynnie pokonuj ściany i dachy domów oraz z ukrycia likwiduj cele w akcjach jeszcze bardziej krwawych niż dotychczas.- Eksploruj niewiarygodnie gęsto zabudowane i pełne życia miasto, którego mieszkańcy reagują na każdy twój ruch i odkryj cztery wyjątkowe dzielnice Bagdadu z jego Złotego Wieku.Gra zadebiutuje w 2023 roku na komputerach PC oraz konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.