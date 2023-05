Cenega przejmuje dystrybucję gier Ubisoft - co to oznacza dla graczy?

Polska firma Cenega nawiązała strategiczne partnerstwo z Ubisoftem, jednym z największych graczy w branży gier wideo. Na mocy nowej umowy, Cenega staje się oficjalnym dystrybutorem gier Ubisoft w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. To wielka zmiana dla rynku gier w regionie, szczególnie po niedawnym zamknięciu polskiego oddziału Ubisoftu, o czym informowaliśmy niedawno.Cenega będzie odpowiedzialna za dystrybucję najnowszych tytułów Ubisoftu, takich jak "Assassin's Creed Mirage" czy "Skull and Bones", jak również gier wydanych wcześniej. Szczegóły dotyczące planu wydań i dat premier gier Ubisoftu zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie Cenegi.To partnerstwo stanowi ważny krok w rozwoju rynku gier wideo w Europie Środkowej, zwłaszcza po niedawnym zamknięciu polskiego oddziału Ubisoftu. Tak jak wcześniej informowaliśmy, francuski gigant gier, Ubisoft, zdecydował o zamknięciu swojego polskiego oddziału, podążając tym samym śladami Electronic Arts. Miejmy nadzieję, że to nowe partnerstwo Cenegi z Ubisoftem zapełni tę lukę na rynku gier w naszym kraju.