Wysyp "Assassin's Creed" - czy gracze wytrzymają?

"Assassin's Creed Nexus"

Ubisoft Bordeaux przeniesie graczy prosto do majestatycznego Bagdadu IX wieku w ramach gry " Assassin's Creed Mirage ". Opowieść koncentruje się na przemianie ulicznego złodzieja o imieniu Basim w mistrza asasynów. Mechanizmy skradania i zabijania, które definiowały tę serię przez ponad 15 lat, zostały połączone z nowoczesnymi elementami parkour. Mimo to, gra wydaje się nieco przestarzała pod względem graficznym - cała oprawa zdaje się być na niższym poziomie niż w " Assassin's Creed Unity ", a mimika postaci wydaje się nawiązywać do pierwszych gier z serii, co budzi pewien dziwny sentyment. Aczkolwiek, " Mirage " ma być skromniejszą odsłoną w porównaniu do poprzednich tytułów serii, co samo w sobie może przynieść pewną odmienność i być swoistym drugim oddechem. Gra wprowadza również funkcję "Historia Bagdadu", która umożliwia graczom zgłębianie historycznych informacji i obrazów z renomowanych muzeów. Premiera gry zaplanowana jest na 12 października 2023 roku na platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One oraz komputery PC. Assassin's Creed Nexus VR " to pierwszy tytuł VR na skalę AAA w historii serii, opracowany przez studio Ubisoft Red Storm. W grze będzie można wcielić się bezpośrednio w ulubione postacie z serii, takie jak Kassandra, Ezio i Connor. Fabuła skupia się na zawiłym spisku korporacji Abstergo, która planuje manipulować przekonaniami ludzi poprzez wspomnienia z ich życia. Przeniesienie doświadczenia do wirtualnej rzeczywistości zapewnia większe zanurzenie w światy gry, umożliwiając graczom samodzielne wykonanie wszystkich charakterystycznych dla serii ruchów - od używania ukrytego ostrza, przez rzuty toporem i strzelanie z łuku, po skradanie się i wspinaczkę. Będzie można odkrywać historyczne miasta, takie jak Wenecja, Ateny i kolonialny Boston. Premiera gry jest zaplanowana na lato 2023 roku na platformie Meta Quest. Assassin's Creed Jade " to owoc współpracy Ubisoftu z firmą Level Infinite - produkcja przenosi gatunek gier mobilnych na nowy poziom. Gra umożliwia graczom eksplorację ogromnego świata osadzonego w starożytnych Chinach z III wieku p.n.e., i zawiera elementy rozgrywki znane z dotychczasowych serii gier Assassin's Creed: eksplorację, parkour, walkę oraz zabójstwa. Gracze będą mogli dostosować wygląd swojej postaci, zanim wyruszą w podróż pełną fabularnych zwrotów akcji i ukrytych niebezpieczeństw. Gra oferuje intensywną fabułę, w której gracze będą musieli zmierzyć się z pustynnymi najeźdźcami i rozbić zagrażające imperium spiski. Aby zapewnić jak najbardziej atrakcyjne doznania na premierę gry, producenci będą zbierać liczne opinie graczy gromadzone w różnych fazach beta, z których pierwsza rozpocznie się jeszcze tego lata. Czy to już ten czas w którym gry mobilne dorównują poziomem tym z dużych konsol?