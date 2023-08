"Assassin's Creed Mirage" z nową datą premiery! Gra wyjdzie wcześniej

Niespodzianka! Gra Assassin's Creed Mirage uzyskała status gold i zostanie wydana tydzień wcześniej!



W imieniu całego zespołu nie możemy się doczekać, aż odkryjesz IX-wieczny Bagdad wraz z Basimem.



Twoja podróż rozpocznie się już 5 października. Zapisz datę! #AssassinsCreed pic.twitter.com/f8aur5c8nr — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) August 14, 2023

O czym jest "Assassin's Creed Mirage"

Wygląda na to, że Ubisoft próbuje uchronić swój tytuł przed nawałnicą wielkich premier. Gdyby nie to przesunięcie, gra Francuzów musiałaby konkurować w jednym tygodniu z takimi tytułami jak " Super Mario Bros. Wonder ", " Forza Motorsport ", " The Lords of The Fallen " oraz " Alan Wake II ". Czy to wystarczy, żebyście się skusili na sięgnięcie po przygody Basima?Poznaj historię Basima, sprytnego złodzieja ulicznego trapionego koszmarnymi wizjami, który szuka odpowiedzi i sprawiedliwości, przemierzając tętniące życiem ulice Bagdadu z dziewiątego wieku. Dzięki tajemniczej i starożytnej organizacji, znanej jako Ukryci, Basim stanie się zabójczym mistrzem asasynów i odmieni swój los w sposób, którego nawet się nie spodziewał. - Odkryj grę akcji z wciągającą fabułą, śledząc transformację zbuntowanego młodego człowieka w wyrafinowanego mistrza asasynów. - Wyrusz do Alamutu, legendarnej siedziby asasynów, którzy stworzyli Kredo, by razem z nami z głębi serca oddać hołd grze, od której wszystko się zaczęło. - Na nowo spojrzyj na kultowe funkcje i rozgrywkę, które od 15 lat tworzą naszą serię i płynnie pokonuj ściany i dachy domów oraz z ukrycia likwiduj cele w akcjach jeszcze bardziej krwawych niż dotychczas. - Eksploruj niewiarygodnie gęsto zabudowane i pełne życia miasto, którego mieszkańcy reagują na każdy twój ruch i odkryj cztery wyjątkowe dzielnice Bagdadu z jego Złotego Wieku