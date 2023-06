Najważniejsze zapowiedzi z Ubisoft Forward 2023

"Avatar: Frontiers of Pandora" żyje i wyjdzie w tym roku

"The Crew Motorfest" z datą premiery i gameplayem

Jeszcze więcej "Assassin's Creed"

Dostaliśmy gameplay ze "Star Wars Outlaws"

Pomniejsze zapowiedzi, o których warto wspomnieć:

W grze " Avatar: Frontiers of Pandora ", stworzonej przez Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment i Disneya, wcielasz się w Na'vi, który powraca na Pandorę po wychowaniu przez ludzką korporację ZPZ. W tej pierwszoosobowej grze przygodowej eksplorujesz i chronisz nieznany kontynent Pandory, tworząc własną postać Na'vi i ucząc się być jednym z nich, jednocześnie wykorzystując wiedzę o technologiach ludzi. Defensywne strategie obejmują zarówno ludzkie, jak i tradycyjne broń Na'vi, a środowisko regeneruje się po atakach, dostarczając cennych zasobów. Gra zadebiutuje już 7 grudnia tego roku.Najnowsza gra wyścigowa „ The Crew Motorfest ” przenosi graczy na malowniczą wyspę O'ahu na Hawajach, gdzie mogą eksplorować miasto Honolulu, wulkaniczne zbocza, bujne lasy deszczowe, górskie drogi lub słoneczne plaże. Gra umożliwia rozgrywkę solo lub zespołową, oferując setki legendarnych pojazdów do wyboru. Gracze będą odkrywać Playlisty - tematyczne kampanie zaprojektowane, aby zanurzyć ich w różne aspekty kultury motoryzacyjnej poprzez specjalnie dostosowane wyścigi, wydarzenia tematyczne i wyzwania. Zawiera także ponad 610 samochodów do wyboru i dostosowania, w tym Lamborghini Revuelto - pierwszy hybrydowy supersportowy samochód z silnikiem V12. Gra zadebiutuje na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One i PC już 14 września 2023 roku, ale gracze zamawiający edycję Gold lub Ultimate lub posiadający subskrypcję Ubisoft+ mogą otrzymać dostęp trzy dni wcześniej.Wygląda na to, że Ubisoft bardzo poważnie traktuje swoją flagową serię, koncentrując na niej większość swoich ludzkich zasobów. W trakcie pokazu zaprezentowano aż trzy nowe odsłony z serii: " Assassin's Creed Nexus " zaprojektowany na VR, mobilną grę " Assassin's Creed Jade " oraz " Mirage ", który przeniesie graczy na ulice Bagdadu. Więcej informacji na temat tych gier znajdziecie TUTAJ Star Wars Outlaws ", tworzone przez studio Massive, zapewni graczom unikalną podróż po galaktyce Gwiezdnych Wojen, z historią rozgrywającą się między " Imperium kontratakuje " a " Powrót Jedi ". Wcielimy się w postacie łotrzyca Kay Vess i jej wiernego kompana Nixa, którzy planują jeden z największych napadów na Zewnętrzne Rubieże, zmagając się z galaktycznymi syndykatami przestępczymi. Duet przemierza różne, zarówno kultowe, jak i nowe, miejsca galaktyki, od dżungli Akivy do sawann Toshary, a w przypadku problemów ich statek, Trailblazer, wspomaga ich w pościgach i walkach. Wykorzystując szeroki wachlarz gadżetów, zdolności skradania i umiejętności walki, będą musieli dokładnie planować swoje działania, które wpływają na stale zmieniającą się reputację Kay. Gra ma zadebiutować w 2024 roku, a więcej o niej przeczytacie TUTAJ - " Skull & Bones " nie poszło na dno i dostanie kolejną betę od 25 do 28 sierpnia. Dalej bez daty premiery- Ostatnie DLC do " Mario + Rabbids: Sparks of Hope " z Raymanem zostanie wydane pod koniec 2023 roku- " The Division Resurgence " ma zostać wydany na Androida i iOS jesienią.- "Just Dance 2024" ukaże się 24 października z utworami Miley Cyrus, Bad Bunny i wielu innych.Dajcie znać co Wam najbardziej się spodobało podczas tegorocznej konferencji i na co czekacie najbardziej.